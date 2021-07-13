Yolun karşına geçen adam araba çarptı

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İstanbul Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı. Savrularak yere düşen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yolun karşına geçen adam araba çarptı
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İstanbul Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı. Savrularak yere düşen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, kaza geçtiğimiz Cumartesi akşamı saat 23.40 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi ile S Caddesi kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği belirlenemeyen adama seyir halindeki bir otomobil çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar adamın yardımına koşarak, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde. Kişinin karşıdan karşıya geçmek istediği ve o esnada bir arabanın çarptığı, kazayı gören vatandaşın yaralı kişiye yardıma koştuğu görülüyor.
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