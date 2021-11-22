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Zeytinburnu’nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan’ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç

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Zeytinburnu’nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan’ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine beni öldürmesi mi lazımdı deyip ağlayarak tepki gösterdi.

Zeytinburnu’nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan’ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç
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Zeytinburnu’nda eşi tarafından silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın eşi Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan’ın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine beni öldürmesi mi lazımdı deyip ağlayarak tepki gösterdi.

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