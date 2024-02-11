Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

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MDK
MDK

Turuncu-lacivertliler, iki günlük iznin ardından 14 Şubat Çarşamba günü yapacağı idman ile Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.