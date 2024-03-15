Başkan Yılmaz Kavaklı'da Konuştu: Sözümüz Devlet Sözüdür

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede geleneksel hale gelen iftar programları kapsamında Silivrili vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Kavaklı Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde kurulan gönül sofralarında hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. İftar programının ardından Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Kavaklı’da yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, iftar programında yaptığı konuşmada, “Silivri’yi, yalnızca merkezinden ve sahilinden ibaret görülen bir anlayışla yönetmeyeceğiz diyerek Kavaklı Mahallesi’ni birçok hizmetle buluşturduk. Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi ve Kuzeyi nazım ve uygulama İmar Planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) onaylanması için çok ama çok çaba sarf ettik. Kavaklı’da yaşayan hemşirelerimizin Kavaklı’ya ilk defa geldiğimizde bize bir serzenişleri vardı. Tüm beldelerde, köy yerleşik alanında 4 kat imar var. Bir tek Kavaklı’da 2 kat imar vardı. Kavaklılı hemşehrilerimize bir söz vermiştik. Silivri Belediyesi olarak Kavaklı yerleşik alanını 4 kata çıkaracağız demiştik. Şu an onaylanan planlarla Kavaklı köy içi 4 kata çıkarıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kavaklı’ya Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu yaptık. Buranın hemen arkasına yaklaşık 4.000 metrekare alanda içerisine; halı saha, basketbol sahası ve vatandaşların bir millet bahçesi olarak kullanacağı Kavaklı Millet Parkını sizlere hediye ettik. Kavaklı’da rahatça toplandığımız, yağmur ve kar yağsa bile etkinlik yapabildiğimiz Kapalı Pazar Alanını çok kısa bir sürede yaptık. Burayı hem etkinlik alanı hem de iftarlarda, düğün ve derneklerde kullanılmak üzere ücretsiz bir şekilde Kavaklı’da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kavaklı yapmış olduğumuz tarımsal çalışmalar, tarımsal desteklemeler 5 yıl boyunca devam etti. İl Tarım Müdürlüğü, Silivri Belediyesi ve çiftçilerimizle örnek bir projeyi hayata geçirdik. İmece usulüyle yüzlerce dönüm arazinin mera ıslahı yaptık. 150 dönüm arazinin mera ıslahına da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kavaklı’da asfalt, kilit taş ve bordür gibi sokak iyileştirme çalışmalarının birçoğu tamamladık” dedi.

“BİZİM SÖZ VERDİKLERİMİZ DEVLET SÖZÜDÜR”

Önümüzdeki 5 yılda da sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Sosyal belediyecilik biilboardlarla, afiş asmakla ve sosyal medyada paylaşım yapmakla olmaz. Sosyal belediyecilik, halkın yanına gidip halkla birlikte gönül köprüleri kurup sosyal belediyeciliği gönüllere yazarak olur. Silivri Belediyesi olarak son 5 yılda yaptığımız gibi sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Kavaklı’da depremde yıkılan düğün salonumuzun yerine yeni bir kapalı düğün salonu yapacağız. Burada vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde düğünlerini yapabilecekler. Kapalı düğün salonumuzu bir yıl içerisinde Kavaklı’ya armağan edeceğiz. Kavaklı’da çok amaçlı bir mahalle konağı inşa edeceğiz. Eski belediye binamızı yıkıyoruz.