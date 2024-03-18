Başkan Yılmaz: 'Silivri sağlık yatırımlarında ışık hızında mesafeler kat etti'

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kaliteli ve çok daha kolay bir şekilde faydalanması adına inşa ettiği aile sağlığı merkezlerine ve 112 acil servis istasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı

iş birliğiyle Yeni Mahalle Afet Koordinasyon Merkezi arkasında yapımı tamamlanan 100. Yıl 7 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.1.500 metrekare alan üzerine inşa edilen ve alanında uzman hekimlerin görev aldığı aile sağlığı merkezi ve 112 acil servis istasyonuyla, Yeni Mahalle sakinleri modern, günümüz ihtiyaçlarına uygun ve yepyeni bir sağlık tesisine kavuşmuş oldu.

SIZAN: “MERKEZİMİZ 7 BİRİMLE 20.000 KİŞİYE HİZMET VERECEK”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Elif Demirci Sızan, “Uzun süredir Yeni Mahalle’de yalnızca Şerife Baldöktü Aile Sağlığı Merkezi 5 hekimle hizmet vermekteydi. Nüfusun artışına paralel olarak ve ihtiyaca binaen Silivri Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu bölgede yeni bir aile sağlığı merkezi planlanmıştır. Silivri Belediyesi tarafından aile sağlığı merkezinin arsa tahsisi yapılmış, 2023 yılı içerisinde binanın inşasına başlanmıştır. Başlangıçta 2 birim olarak planlanan aile sağlığı merkezimiz, talep doğrultusunda 7 birime kadar yükselecek yani 7 hekimle yaklaşık 20.000 vatandaşımıza hizmet verebilecektir. İlçe Sağlık Müdürlüğü adına başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, aile sağlığı merkezinin iç tefrişatını ve tıbbi cihazların temin eden bağışçı Ceyhan ailesi ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

SUTAŞIR: “VOLKAN YILMAZ SAĞLIKÇILARA ÇOK CİDDİ DESTEK VERİYOR”

Sızan’ın ardından konuşan Avrupa Yakası 112 Başhekimi Dr. Necmettin Sutaşır, “Öncelikle bizlere burayı hediye ettiği için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Silivri’de 112 Acil Servis İstasyonları için ciddi bir yatırım yapılmaktadır. Bizler vakalara hızlı ve en uygun ulaşımı sağlamak istiyoruz. Bunun için de hem Silivri Belediyesi hem de bağışçılarımız bizlere çok ciddi destek veriyorlar. 14 Mart Tıp Bayramı’nda böyle bir etkinlikte bir araya geldiğimiz için çok mutluyum” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLAR 5 YILDA ÜST SEVİYELERE YÜKSELMİŞTİR”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Şehirlerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri de sağlık hizmetlerinde ulaşılan noktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmete sunduğumuz 7 sağlık ocağı, 6 sağlık evi, 5 adet 112 acil servis istasyonu, 1 engelsiz yaşam ve eğitim merkezi, bu gelişmişliğin en güzel örnekleridir. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Silivri’miz her alanda geliştiği gibi, sağlık yatırımları konusunda da ışık hızında mesafeler kat etti. Uzun yıllar ihmal edilen ve ilçenin kronik sorunlarından biri haline gelen sağlık alanındaki yatırımlar, son 5 yılda üst seviyelere yükselmiş durumdadır. Geçtiğimiz gün temelini attığımız Selimpaşa Velalı Hala Huzur Evi, önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Büyükçavuşlu Sağlık Ocağı ve Beyciler 112 Servis İstasyonu ile yine Sağlık Bakanlığı marifetiyle yapılan Alibey Mahallesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Silivri’mizdeki sağlık imkânlarının kalitesine büyük katkılar sağlayan eserlerden olacaktır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığımız tarafından projelendirilen 650 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin en donanımlı sağlık merkezlerinden biri olarak şifa dağıtacaktır. Silivri Belediyesi olarak hiçbir mazeret üretmeden, kurumlarımızla iş birliği yaparak projelerimizi bir bir hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Sağlık yatırımlarında emeği geçen tüm bağışçılarımıza, buradaki tefrişattan tutun da diğer bina yapımına kadar katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Sağlık ocağımız mahalle sakinlerimize ve Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış için kurdele kesimi yapıldı.