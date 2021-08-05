Beycilerli Çiftçiler Tohumluk Arpa Sevinci Yaşadı

Silivri Belediyesi büyük ses getiren tohumluk arpa dağıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’ne devam eden Silivri Belediyesi, ürettiği tohumluk arpaları Beyciler Mahallesi’nde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilere hediye etti. Törende 50 çiftçiye maddi değeri 60.000 TL olan 10 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Beycilerli çiftçiler aldıkları bu tohumlarla toplamda 500 dönüm arazi ekebilecek. Tohumluk arpalarını teslim alan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür eden çiftçiler desteklerden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Daha önce atıl durumda bulunan 1.000 dönüm arazisine yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa eken Silivri Belediyesi, elde ettiği 400 ton ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmayı sürdürüyor. Üreticilere yapılan bu desteğin maddi karşılığı ise yaklaşık 2,5 milyon TL. Silivrili çiftçiler bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesinin bu projesi ile çiftçiler yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etmiş olacak.

MUHTAR KÖSE: “VOLKAN BAŞKANIMIZ ÇOK FARKLI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Beyciler Muhtarı Yaşar Köse, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz alışılmışın dışında devamlı Silivri’nin sadece şehir merkezinden ibaret olmadığını ifade ediyor ve çalışmalarını da bu yönde yapıyor. Bunun en bariz örneğini bugün burada yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılığa katkılarının yanın sıra sosyal faaliyetleriyle de Volkan Başkanımız çok farklı. Silivri Belediyesi bu yıl 110 kişiye Ramazan ayı boyunca temel gıda yardımı yaptı. Belediyemiz Beyciler şehir merkezine 35 km uzaklıkta olmasına rağmen Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımında bulundu. Atalarımızdan kalma bir geleneği yaşatarak bakkallardan veresiye alışveriş yapan vatandaşlarımızın borçlarını ödedi. Ramazan ve Kurban bayramlarında 6-12 yaş arasındaki çocuklarımıza elbise hediye etti. Yine Kurban Bayramı’nın son gününde yaklaşık 110 kişiye kurban eti dağıttı. Engelli Koordinasyon Merkezi ile yaşlılarımıza ambulans, araç gereç, ev ziyaretleri gibi destekler verdi. Beyciler’de geçtiğimiz günlerde 25 kişiye 50’şer balya saman dağıttı. Daha sonra hayvancılarımızın ihtiyacı olduğu için başkanımıza ‘Elinizde saman var mı?’ diye sordum. Volkan Başkan bana ‘Olmazsa da para ile alırız vatandaşın derdini çözeriz.’ dedi. Ben destekleri dolayısıyla tüm Beyciler halkı adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, tohumluk arpa dağıtımının hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

TURGAY SAKARYA: “SİLİVRİ BELEDİYESİ UFKUMUZU AÇIYOR”

Köse’nin ardından kürsüye gelen Silivri Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, “Belediyemizin yerli ve milli tohumluk arpa projesini başından beri destekliyorum. Bizler de bu desteklere elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Son yaşanan afetler bize tarımın ne kadar önemli bir hal aldığını, ne kadar zaruri olduğunu net bir şekilde göstermiş oldu. Bu nedenle belediyemizin çalışmaları oldukça önemli. Silivri Belediyesi yaptığı çalışmalarla sosyal yardımlaşmanın dışında hem çiftçilerimizin hem de bizlerin ufkunu açıyor. Tarıma destek veren Silivri Belediyesini tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“BU MEMLEKETE, BU TOPRAKLARA BORCUMUZ VAR”

Törendeki konuşmasına Silivri Belediyesinin tarıma verdiği önemi anlatarak başlayan Başkan Yılmaz, “Bugün burada belediye arazimize ekip hasadını yaptığımız yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpaların dağıtım töreni için bir aradayız. Bu yıl 2 bin 500 dönüm hiç ekilmeyen, dikilmeyen veya partiliye, yandaşa, akrabaya, eşe, dosta icarsız bir şekilde verilen belediye arazimizi üretime kazandırdık. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan arazilerimizi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere domates, bamya veya kavun ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm pay ederek bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton arpayı Silivri’deki köylerimizin tamamına hiç ayırt ekmeksiniz, partisinin ne olduğuna, dini görüşüne, inancına, memleketine bakmaksızın hediye ediyoruz. Dağıttığımız tohumluk arpanın değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bununla birlikte yine ektiğimiz ürünlerden çıkan 50 bin balya samanı hayvancılarımıza ücretsiz hibe ediyoruz. Bu 50 bin balya samanın karşılığı ise 1,5 milyon TL. Geçtiğimiz yıl 75 dönüm arazimize ayçiçek ektik ve elde ettiğimiz 5 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk telenekerle 1.000 ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştırdık. Bu yıl ise ayçiçek hasadından elde edeceğimiz 50 bin litre ayçiçek yağını yine 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin ailemizle paylaşacağız. Yine arazilerimize ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk torbalar halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Biz Silivri Belediyesi olarak öncü olmak, önder olmak durumundayız. Çünkü biz bu memleketin evlatlarıyız. Bizim bu memlekete, bu topraklara borcumuz var. Borcumuzu ödemek için alın teri dökmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“GÖNLÜMÜZÜ BEYCİLERDEN ASLA AYIRMAYACAĞIZ”

Beyciler’de yapılan yatırımları anlatan Başkan Volkan Yılmaz, “Beyciler’deki muhtarlık binamızın alanı oldukça yetersizdi. Burada 1.040 metrekare arsanın 520 metrekaresi bir vatandaşa 520 metrekaresi de belediyemize aitti. Biz bu arazinin sahibi vatandaşımızla yaptığımız uzun görüşmeler neticesinde 520 metrekare arsayı Silivri Belediyesi olarak 176 bin 472 TL karşılığında satın aldık ve Beyciler halkının kullanımına açtık. Köy okullarını ziyaret ettiğimizde bu okullar ile merkezdeki okullar arasında fiziki yapısı, teçhizatı, laboratuvarı ve kütüphaneleri bakımından bir makas olduğunu fark ettik. Ardından hemen kolları sıvayarak 12 köy okulumuzda ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası, Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Beyciler’deki okulumuzun kütüphanesini, bilgisayar odasını ve tiyatro salonunu yeniledik. Bununla da yetinmeyip dış cephe boyasından okul duvarlarına, engelli kardeşlerimizin eğitim odasından öğretmenler odasına kadar fiziki yapısının tamamını yeniledik. Yine Beyciler’deki okulumuzun da aralarında bulunduğu 12 köy okulumuzun tuvaletlerini A’dan Z’ye yeniledik. Beyciler’de kapalı pazarımızla alakalı eksiklikleri en yakın zamanda gidereceğiz. İBB’den Beyciler için 3 bin ton asfalt sözü almıştık. Henüz buradan bir netice alamadık ama sözümüz söz yolları yapacağız. Spor sahamızla ilgili yapacağımız yatırımlar bulunuyor. Sizin derdiniz, tasanız hep bizim de derdimiz tasamız olacak. Biz gönlümüzü, yüreğimizi buradan asla ayırmayacağız ancak esasında yatırımlarımızın en anlamlısı üretim yatırımları oluyor. Sonuçta biz asfaltı, binayı, aracı yiyemeyiz. Buranın her yerini asfalt ile granit kaldırımlarla da kaplasak çiftçi kardeşimin kahveye çıktığında cebinde çay parası yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Onun için biz önce üreteceğiz, çok çalışacağız, sonra diğerleri nasıl olsa arkasından gelecektir.” dedi.

“KAÇAK YAPILARI TEK TEK YIKACAĞIM”

“Bugün Beyciler’e gelirken yolda bulunan bir ayçiçek tarlasının yanında, tel örgüyle çevrilmiş, üzerlerinde su tankerleri bulunan yapılar gördüm. Bu yapılar 5’er dönüm olarak çevrilmiş. Geliyorlar buraya hafta sonu bacaklarını uzatıyorlar mangallarını yapıp tekrar geri gidiyorlar. Ben göreve geldiğimden beri bu toprakların namusumuz olduğunu söylüyorum. Silivri Belediyesi olarak şimdiye kadar 400’ün üzerinde kaçak yapıyı yıktık. Ancak özellikle bu yapıların tespiti noktasında hepinizin desteğine ihtiyacım var. Büyükşehir Belediye Meclisinde Sayalar’da yapılan kaçak bir yapının fotoğrafını paylaşmıştım. Burası sadece helikopterlerle tespit edilebilecek bir bina. Üstelik bu yapıyı yapan arkadaş bir siyasi partinin de yöneticisi. Bana sürekli Başkanım bana biraz süre ver diyordu en sonunda ona senin işini çözdük dedim ve bir sabah ekipleri göndererek bu yapıyı yıktırdım. Hatta ulusal basına dahi yansıdı bu yıkım. Ben buradan bir kez daha söylüyorum; bu kaçak yapıları yapanların kartvizitlerinde ne yazarsa yazsın, amcası, abisi, dayısı kim olursa olsun bu binaları tek tek yıkacağım.” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜLERİMİZLE İLGİLİ SÖYLEMLERİMİZ HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN KARŞILIK BULDU”

Konuşmasına Kırsal Mahalle Yasasının köylülere sağlayacağı avantajlarla ilgili devam eden Başkan Yılmaz, “MHP Grup Başkanvekili olduğum Büyükşehir Belediye meclisinde Silivri’nin, Çatalca’nın, Arnavutköy’ün, Beykoz’un köylerinde hayvancı ve çiftçilerimizin kullandığı su ile Etiler’de, Bakırköy’de yüzme havuzunu dolduran suyun aynı para olmaması gerektiğini defalarca söyledim. Çok şükür bu söylemlerimiz meyve verdi ve hükümetimiz Cumhur İttifakının oyları ile kırsal mahallelerde su indirimini onayladı. Ocak ayında yürürlüğe girecek Kırsal Mahalle Yasası ile Silivri’deki 18 köyümüzün tamamı kırsal mahalle kapsamına girecek. Bu sayede sizler şehirlerdeki su parasının 4’te 1’i oranında fatura ödeyeceksiniz. Emlak vergisi ve çöp vergisinden muaf olacaksınız. Ayrıca biz Silivri Belediye Meclisi olarak oy birliği ile aldığımız kararla ocak ayında yürürlüğe girecek yasayı beklemeden köylülerimizden aldığımız ruhsat harçlarını kaldırdık. Yani siz Beyciler’de bugün çocuğunuza, kızınıza bir ev yapmak isterseniz artık ruhsat harcı ödemeyeceksiniz.” dedi.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kara, STK Temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilerin tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi.