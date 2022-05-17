Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde bir şahsın bir kadını vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar ettiği olayın detayları ortaya çıktı. Kadını vurarak intihar eden şahsın emekli polis memuru olduğu öğrenilirken, yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 17.05.2022 21:43
  • Güncelleme: 17.05.2022 22:27
Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. isimli emekli bir polis memuru, yanındaki Y.K. isimli kadına, elindeki silahla henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına doğrultan H.Ö. tetiği çekerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Ekipler, yaptıkları incelemelerde H.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti

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Yaralı Y.K. isimli kadına müdahale eden sağlık ekibi, olay yerinde kadına kalp masajı yaptı. Sedye ile ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı Y.K. isimli kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
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