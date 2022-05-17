Akören'e Karacaköy darbesi 4-1

Amatör 1. Küme 1. Grupta oynanan maçta son haftaların flaş takımı Karacaköy zorlu deplasmanda Akören'i 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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  • 17.05.2022 22:02
  • Güncelleme: 17.05.2022 22:04
Akören'e Karacaköy darbesi 4-1
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta konuk takım 36. dakikada Fatih Lascu’nun golüyle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Veysel Cantekin skoru 2-0’a getiren isim oldu. İkinci yarıya da golle başlayan kırmızı beyazlılar 47. dakikada Fatih Lascu ile bir gol daha bularak 3-0 öne geçti. Akören bu gole 60. dakikada Tugay Güven’le yanıt verince fark ikiye indi: 1-3. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Karacaköy Belediyespor’a 3 puanı getiren diğer golü de 88. dakikada Erdeniz Akgül kaydetti: 1-4.

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SHA Editör
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