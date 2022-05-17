Akören'e Karacaköy darbesi 4-1

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta konuk takım 36. dakikada Fatih Lascu’nun golüyle 1-0 öne geçti. 43. dakikada Veysel Cantekin skoru 2-0’a getiren isim oldu. İkinci yarıya da golle başlayan kırmızı beyazlılar 47. dakikada Fatih Lascu ile bir gol daha bularak 3-0 öne geçti. Akören bu gole 60. dakikada Tugay Güven’le yanıt verince fark ikiye indi: 1-3. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Karacaköy Belediyespor’a 3 puanı getiren diğer golü de 88. dakikada Erdeniz Akgül kaydetti: 1-4.