BSH’nin Home Connect teknolojisiyle ev aletleri uzaktan kontrol edilebiliyor

Dijitalleşme son yıllarda hayatın her alanında ortaya çıkmaya başlamışken, şirketlerin bu alana yönelimi arttı. BSH, Home Connect teknolojisiyle insanların hayatlarını kolaylaştırarak ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.

Modern tasarım ve yenilikçi fikirlerle geleceğin teknolojisini evlere getiren BSH, akıllı telefon veya tablet üzerinden ev aletlerinin uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Home Connect, uygulaması ile hayatı kolaylaştırarak yenilikçi özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Home Connect özellikli ev aletleri uzaktan takip ve kontrol olanağı, bildirim ve hatırlatıcı gönderimler, kullanıcıların uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekleri kullanım kılavuzu, püf noktaları ve sık sorulan sorular gibi içerikleriyle tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor ve büyük rahatlık sağlıyor.

Elektrikli ev aletleri sektöründe yarım asırdır birçok yenilikçi ürüne ve işe imza attıklarını ifade eden BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, “Dijitalleşmenin etkisiyle dünya büyük bir değişim geçiriyor ve grup olarak biz de dönüşüyoruz. Elektrikli ev aletleri sunan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital servisler, hizmetler ve içerikler geliştiren, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve uçtan uca deneyimler sunan bir şirkete dönüşüyoruz. Tüm stratejilerimizi de bu doğrultuda kurguluyoruz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda tüketicinin konfor alanını genişletmek, günlük yaşam kalitesini yükseltmek, zamandan tasarruf etmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda tüketicilerimize, yenilikçi ürünleri içeren bir dijital deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ev aletlerimizi internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler Home Connect uygulaması ile bugünden ev aletlerinde dijital dönüşümün zeminini hazırlıyor” dedi.

Yenilikçi ürünlerle daha fazla konfor ve rahatlık sunuyor

Verilen bilgiye göre şirket, şu anda dünyada 10 milyonu aşkın bağlı cihaz ve her geçen gün sayıları artan 50’den fazla iş ortağıyla birlikte dünya genelinde ev aletlerine yönelik güvenilir bir ekosistem oluşturarak dünyanın en büyük çok markalı dijital platformlarından biri olan Home Connect’i 2014 yılında hayata geçirdi. Şu an 47 ülkede ve 25 dilde kullanılabilen teknoloji, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden ev aletlerini kontrol etme olanağı tanıyor. Kullanıcılar cihazlarını aynı zamanda Apple Watch, Fitbit ve diğer Android tabanlı akıllı saatler üzerinden de kontrol edebiliyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, buzdolaplarından bulaşık ve çamaşır makinelerine, fırından kahve makinelerine kadar ev aletlerine diledikleri yerden erişebiliyor ve kontrol edebiliyorlar. Örneğin; tüketiciler eve gelmeden önce kamera özelliği varsa buzdolabına erişip soğutucu bölmesini kontrol ederek neyin eksik olduğunu görerek market alışverişini planlayabiliyor, buzdolabındaki görüntü tanıma teknolojisi ile buzdolabındaki meyve ve sebzelerle ilgili saklama ve yemek tarifi önerileri alabiliyor, fırında yemeğini pişirmeye başlayabiliyor. Benzer şekilde kahve makinesini uzaktan çalıştırıp eve vardığında kahvesinin hazır olmasını sağlayabiliyor ya da çamaşır makinesini dilediği an, istediği yerden başlatarak eve varmadan önce çamaşırların yıkanmış olmalarını sağlayabiliyor ve çamaşırlarının makinede beklemesini engelleyebiliyor. Uzaktan tespit özelliği ile arıza durumunda uzaktan cihaza bağlanılarak tüketicilere çok daha hızlı çözüm sunulabiliyor. Söz konusu teknolojinin birçok pratik özelliğinden biri olan tahmin, çamaşır ve bulaşık makinesi programlarının ne kadar su ve elektrik kullandığını gösteriyor. Örneğin çamaşır makinesinde Pamuklu Eko veya bulaşık makinesinde Eko 50 derece seçildiğinde, sağ üst köşede yer alan mavi gösterge programın ne kadar su harcayacağını, yeşil gösterge ise ne kadar elektrik kullanacağını gösteriyor. Böylece kullanıcıların daha iyi bilgiye ulaşarak doğru tercihler yapmalarına yardımcı oluyor. Tüketiciler ayrıca evden çıktıklarında açık unuttukları ev aletini söz konusu teknolojinin uygulamasıyla kapatabiliyor. Böylece gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebiliyorlar. Bu özellikler tüketicilerin sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmalarına olanak tanıyor.

Silence on Demand özelliğine sahip bulaşık makinesi modellerinde, söz konusu teknolojinin kullanıcıları bulaşık makinelerinin bir süre sessiz kalmasına ihtiyaç duyduklarında, bulaşık makinesi çalışırken Silence on Demand fonksiyonunu teknolojinin uygulaması üzerinden aktive edebiliyor. Bulaşık makinesi bu şekilde daha sessiz çalışarak ortamın daha sessiz olmasını sağlıyor. Speed on Demand özelliği ise bulaşık makinesinin çalışırken, dahi programın hızlandırılabilmesini sağlıyor. Program süresi yüzde 66’ya kadar kısalırken yıkama ve kurutma performansından ödün verilmiyor.

BSH Türkiye, Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkıyor

Verilen bilgiye göre, Türkiye’de en fazla yatırım yapan beyaz eşya üreticilerin biri olan şirket, Ar-Ge harcamaları ve patent sayısıyla da öne çıkıyor. Grubun dünyadaki en önemli üç merkezinden biri olan Tekirdağ Çerkezköy’deki Ar-Ge merkezinde 2020 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları 100 milyon TL’yi geçti. Her gün 3 patentli buluşa imza atılan şirket için inovasyon, teknolojiyi oluşturma sürecinin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi sertifikasına sahip olan şirket, Türkiye’de geliştirilen patentli teknolojilere sahip yenilikçi ürünleri dünya pazarına ihraç ediyor. Türkiye’de konumlanan 388 kişiden ulaşan bir ekip, üretim vizyonuna yön verecek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’de 2020 yılında 31 patent tescil edilirken 1992 yılından bu yana tescil edilen patent sayısı ise 231’e ulaşmış durumda. Şirket, Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla hem ülkemizde hem de dünyada sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.