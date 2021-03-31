Ev internetinde yeni dijital servisler

Vodafone, ev interneti müşterilerine özel sunduğu dijital servisler Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek süreçleri kullanıcılar tarafından takip edilebiliyor.

Vodafone, evde kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Vodafone Evde markasıyla müşterilerini ön planda tutan şirket, ev interneti müşterilerine özel sunduğu dijital servisler Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek sunuyor. Aboneler, Anlık Kurulum Ekibi Takibi hizmetiyle xDSL ve RedBox başvurularında kurulumu yapacak teknisyen ekibi anlık takip ederken, Görüntülü Teknik Destek hizmetiyle ise altyapıları ve paketleri kurulum sonrası oluşabilecek herhangi bir teknik sorunu hızlı ve temassız bir şekilde çözebilmek için görüntülü teknik destek alabiliyor.

Şirketin hizmetlerini değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, "Vodafone Evde markamızla, müşterilerimizi ön plana alıp onların ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi yaklaşımlarla en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, müşteri ihtiyaçlarına uygun teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Dijital servislerimiz Anlık Kurulum Ekibi Takibi ve Görüntülü Teknik Destek ile ev interneti müşterilerimizin her zaman yanındayız. Müşterilerimiz, bu servisler sayesinde, başvuru anından kurulum anına kadar olan süreci adım adım takip edebiliyor; hangi kurulum uzmanının evlerine ne zaman geleceğini ve nerede olduğunu paylaştığımız link üzerinden görebiliyor. Ayrıca, İnternet hizmetiyle ilgili herhangi bir arıza yaşadıklarında ya da desteğe ihtiyaç duyduklarında çağrı merkezimiz üzerinden görüntülü destek alabiliyorlar. Ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Anlık Kurulum Ekibi Takibi nasıl çalışıyor?

Müşterinin başvurusu alındıktan sonra kurulum ekibi müşteriyi arayıp evde kurulum için bir randevu oluşturuyor. Randevu oluşturulduktan sonra müşteriye SMS ile bir link iletiliyor. Müşteri bu linke tıkladığında kurulum ekibini anlık takip edebiliyor. Bu hizmet, sadece kurulum için değil, nakil durumunda da kullanılabiliyor. Başka bir deyişle, Vodafone Evde müşterileri, hem başvuru sonrası kurulum ekibini, hem de ev internetlerini başka bir adrese nakil etme durumunda teknisyen ekibini anlık takip edebiliyor. Anlık Kurulum Ekibi Takibi hizmetinden şimdilik sadece xDSL ve RedBox paketlerine başvuran müşteriler yararlanabiliyor.

Görüntülü Teknik Destek nasıl çalışıyor?

Müşteriler, kurulum sonrasında yaşadıkları teknik problemler için Görüntülü Teknik Destek hizmeti alabiliyor. Daha hızlı ve temassız bir çözüm yöntemi sunan bu hizmet kapsamında müşteri temsilcisi çağrı esnasında müşteriye bir link gönderiyor. Müşteri linke tıkladığında, Vodafone temsilcisi müşterinin cep telefonunun arka kamerasından gelen görüntüye ulaşıyor. Bu sayede modemi, modeme bağlanan cihazları görüntülü olarak kontrol edip hızlıca çözüm sunabiliyor. Bu hizmet, paket bağımsız olarak, talep eden ya da müşteri temsilcisinin görüntülü iletişime ihtiyaç duyduğu tüm müşterilere sunuluyor.