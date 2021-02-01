Excalibur Valorant Turnuvası finaline rekor katılım

Nvidia Geforce ve Excalibur sponsorluğunda Ocak ayında ikincisi düzenlenen Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası; 30 Ocak’ta düzenlenen ve 20 binden fazla ortalama izleyici ile rekor sayıda ilgi gören büyük finali ile sona erdi. “Excalibur, oyunda güç budur!” mesajı ile başlanan turnuvaya geniş katılım oldu.

15 Ocak’ta her seviyeden oyuncuya açık olarak başlayan turnuva, dört açık eleme ile binden fazla oyuncuya kaliteli bir rekabet ortamı sundu. Açık elemelerde belirlenen en iyi 16 takım, 29 Ocak’taki grup aşamalarında dört ayrı grupta, gruplarının birincisi olmak için mücadele etti. Bu aşamada birinci olan Anka E-Sports, Unity Esports, Zero Zone ve Dark Passage takımları, 30 Ocak’ta çiftli eleme usulü düzenlenen finalde kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Turnuvanın büyük finalinde üst ağaçtan finale çıkan Anka E-Sports, ilk turda karşılaştığı Unity Esports takımı ile finalde tekrar karşılaştı. Seriye ilk mağlubiyetinden dolayı 1-0 yenik başlayan Unity Esports, finalin ilk maçında rakibini son dakikalarda gerçekleştirdiği geri dönüş ile zorlasa da, büyük finalin kazananı namağlup olarak Anka E-Sports oldu.

Ferit "Wtcn" Karakaya, Kemal "KendineMuzisyen" Can Parlak ve Semih "Legoo" Selvi ’nin eğlenceli sunumuyla twitch.tv/wtcn kanalında yayımlanan büyük finaller; profesyonel arena dışında Türkiye’de en fazla ilgi gören yayınlardan biri oldu ve aynı gün içerisinde düzenlenen global Valorant yayınlarını geçti! İki saatlik sürede 280 binden fazla izlenme, 26 bin 550 maksimum izleyici ve 20 binden fazla ortalama izleyici sayısına ulaşan yayın sırasında, sponsor Casper Excalibur’ın sitesi ve Excalibur oyun bilgisayarları izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik 1 Şubat Pazartesi twitch.tv/kendinemuzisyen kanalında; turnuvanın şampiyonu Anka E-Sports ve turnuvanın sunucuları Wtcn, KendineMuzisyen, Legoo ’nun yer aldığı takım arasındaki gösteri maçı ile sona erecek.

Oyun dünyasının öncü markaları Excalibur ve NVDIA işbirliği 2021’de başka espor organizasyonlarında devam edecek ve profesyonel arenada kendini fark ettirmek isteyen oyuncuların ilk uğrak yeri olacak.