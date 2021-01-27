Home Ground turnuvası başlıyor

Valorant dünyasının önemli turnuvalarından Red Bull’un Home Ground turnuvası ilk şampiyonunu arıyor. Dünyanın en iyi Valorant takımlarının davet edildiği belirtilen turnuvada, heyecan 28 Ocak’ta başlayıp, 31 Ocak’ta son bulacak.

Dünyanın en iyi Valorant takımlarının Red Bull’un Home Ground turnuvasında buluşacağı açıklandı. G2, Team Liquid, SUMN FC, Ninjas in Pyjamas gibi takımların davet edildiği turnuvada Türkiye’yi Futbolist takımı temsil edecek. Farklı formatıyla dikkat çeken turnuvada çeyrek finaller 28 Ocak’ta başlayıp 31 Ocak’ta son bulacak. 24 bin pound ödül havuzu olan turnuva RedBull.com/homeground adresinden canlı yayınlanacak.

Verilen bilgiye göre, Home Ground turnuvasının farklı formatıyla daha stratejik bir turnuvada mücadele edecek. Turnuvada yer alan her takım, mücadeleler öncesi kendi en iyi oynadığı haritasını seçecek. Kendi haritası ve rakibin seçtiği haritayı kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. İki harita sonunda beraberlik olması durumunda 5 haritanın 3’ünü kazanan adını bir üst tura yazdıracak. Böylece harita seçimi turnuvanın en önemli ve kritik noktası olacak.