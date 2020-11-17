Honda Jazz e:HEV’e Euro NCAP’ten 5 yıldız

Yeni ön orta hava yastığı ve Honda Sensing aktif güvenlik teknolojisi ile Honda Jazz tarihinin en kapsamlı güvenlik paketini sunan yeni Honda Jazz e:HEV, zorlu test prosedürlerine sahip Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı.

Yeni Honda Jazz e:HEV, yeni ve zorlu test prosedürlerine sahip Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldız aldı. Söz konusu araç, standart olarak aktif güvenlik teknolojileri ve sürüş destek sistemleri ile donatılmasının yanı sıra büyük bir özenle entegre edilen aktif ve pasif güvenlik özellikleri sayesinde Euro NCAP testlerinden yüksek not alarak Avrupa’nın en güvenli binek otomobilleri arasındaki yerini aldı.

Honda Jazz e:HEV’de 10 adet hava yastığı yer alıyor

Hibrit güç-aktarma sistemi ile sunulan yeni Jazz, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli oldu. Sürücü koltuğunun sırtlığına entegre edilen hava yastığı, olası bir kaza anında sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılıyor ve böylece sürücü ile ön yolcunun birbirine çarpmasını önlemeyi hedefliyor. Açılma sırasında maksimum koruma sağlaması için hava yastığını doğru konumlandırmak ve virajda yönlendirmek üzere üç bağlantı ipi kullanılıyor. Bu yeni özelliği hayata geçirmek üzere Honda’nın mühendislik ekibi, yeni tasarlanan sürücü koltuğunun sırtlığına uyacak şekilde yeni bir hava yastığı ünitesi de geliştirdi.

Yeni ön orta hava yastığı, olası bir yandan çarpışma durumunda diğer iki özellikle birlikte çalışıyor. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gerdiricileri sürücü ve yolcunun yanal yolcu hareketlerini azaltırken yüksekliği arttırılan orta kol dayama da sürücü ve ön yolcunun vücudunu destekliyor. Bu yeni çözüm, hem çarpışma tarafındaki hem de diğer taraftaki yolcunun baş yaralanmasını önemli ölçüde azaltabiliyor.

Yeni ön orta hava yastığının yanı sıra arka koltuk iç yan hava yastığına da sahip olan Jazz e:HEV’de toplamda 10 adet hava yastığı bulunuyor. Jazz’ın benzersiz koltuk özelliğini bozmamak için kompakt boyutlarda tasarlanarak arka koltuğa entegre edilen benzersiz çift yapılı hava yastığı, arka koltuk yolcularını olası bir çarpışma anında kapıdan ve C sütunundan gelecek darbelerden korumak üzere devreye giriyor.

Yeni kamera sistemi daha geniş bir yol yüzeyini ve trafik özelliklerini tanımlıyor

Aracın pasif güvenlik özellikleri daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş açılı bir kamerayla geliştirilen ve endüstrinin en gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş destek teknolojileriyle donatılan Honda SENSING ile tamamlanıyor. Önceki nesil Jazz’ın çok amaçlı kamera ve sensör kurulumunun yerini alan yeni kamera daha geniş bir yol yüzeyini ve trafik özelliklerini tanımlıyor. Tüm Honda modellerinde standart olarak sunulan Honda Sensing, diğer birçok özelliğin yanı sıra Uyarlanabilir Hız Sabitleme, Şerit Takip Yardımı ve Yoldan Çıkma Önleme gibi sistemleri içeriyor.

Honda mühendisleri, yeni Jazz’ı tasarlarken ve geliştirirken, markanın mükemmel pasif güvenlik performansının temelini oluşturan Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği (ACE) gövde yapısı teknolojisini de kullanıyor. ACE teknolojisi, çarpışma enerjisinin aracın ön tarafına eşit olarak dağıtılmasına yardımcı oluyor ve ayrıca diğer araca iletilen çarpışma enerjisini azaltıyor.

“Yeni Honda Jazz e:HEV sınıfının en güvenli otomobillerinden biri oldu”

Honda Jazz e:HEV modelinin Euro NCAP test prosedürlerinde en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızı almasını değerlendiren Honda Büyük Proje Lideri Takeki Tanaka, “Güvenlik bizim için son derece önemli bir konu bu nedenle yeni Jazz modelimizin zorlu Euro NCAP test prosedürlerinden en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız almasından çok memnunuz. Jazz’ı yeniden tasarlarken, her türlü kazaya karşı üstün koruma sağlamak için gelişmiş yeni yapısal teknolojiler ve en gelişmiş pasif güvenlik özellikleri bir araya getirdik. Ayrıca gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerini standart olarak sunduk. Böylece Jazz sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olmaya devam ediyor. Jazz’daki önemli yeniliklerden biri de gelişmiş panoramik ön cam görüşü. Bunu genel çarpışma güvenliği performansından ödün vermeden başarmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, başka hiçbir otomobilde göremeyeceğiniz bir şey.”

Euro NCAP’in çok daha katı test protokolleri, bir çarpışma anında oluşan çarpışma kuvvetlerinin etkisini değerlendiriyor. Euro NCAP yeni kriterlere göre, Jazz’ın yolcularını koruma düzeyinin yanı sıra çarpışmaya karışan diğer araç üzerindeki etkiyi azaltma becerilerini de değerlendiriyor. Testte, çarpışma kuvvetlerinin, enerjinin verimli ve güvenli bir şekilde sönümlenebildiği noktalara iletilmesi, yolcu bölmesini olabildiğince sağlam kalması ve yüksek düzeyde yavaşlamaya maruz bırakmaması değerlendiriliyor. Tüm işlevlerin olası bir çarpışma anında eşzamanlı olarak çalışması gerekiyor. Testler ayrıca yandan çarpışma değerlendirmelerinin kapsamını da genişletiyor ve çarpışma sonrası güvenliğini de dikkate alıyor. Yenilenen otonom acil fren sistemlerine uygulanan standartlar ve sürücü uyarı sistemlerini kapsıyor.