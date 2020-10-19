Mersin’in Taşucu Limanı’ndan 13 Ekim’de ayrılan Kanuni, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı’na uğramasının ardından İstanbul’a ulaştı. Yenikapı açıklarına ulaşan Kanuni, daha sonra İstanbul Boğazı’ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz’e açılacak. 2012’de inşa edilen ve 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’de Fatih’le petrol ve doğal gaz arayacak.Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:03
‘Kanuni’ sondaj gemisi İstanbul açıklarında
TÜRKİYE'NİN 'FATİH' VE 'YAVUZ'DAN SONRA ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ OLAN 'KANUNİ', İSTANBUL YENİKAPI AÇIKLARINA ULAŞTI. ‘KANUNİ’, İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEREK İLK SONDAJ GÖREVİ İÇİN KARADENİZ’E AÇILACAK.
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