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‘Kanuni’ sondaj gemisi İstanbul açıklarında

TÜRKİYE'NİN 'FATİH' VE 'YAVUZ'DAN SONRA ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ OLAN 'KANUNİ', İSTANBUL YENİKAPI AÇIKLARINA ULAŞTI. ‘KANUNİ’, İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEREK İLK SONDAJ GÖREVİ İÇİN KARADENİZ’E AÇILACAK.

‘Kanuni’ sondaj gemisi İstanbul açıklarında

Türkiye’nin ’Fatih’ ve ’Yavuz’dan sonra üçüncü sondaj gemisi olan ’Kanuni’, İstanbul Yenikapı açıklarına ulaştı. ‘Kanuni’, İstanbul Boğazı’ndan geçerek ilk sondaj görevi için Karadeniz’e açılacak.

Mersin’in Taşucu Limanı’ndan 13 Ekim’de ayrılan Kanuni, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı’na uğramasının ardından İstanbul’a ulaştı. Yenikapı açıklarına ulaşan Kanuni, daha sonra İstanbul Boğazı’ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz’e açılacak. 2012’de inşa edilen ve 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’de Fatih’le petrol ve doğal gaz arayacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:03
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