Mimarlar ve tasarımcılar için uygun bilgisayar ve donanımlar

Mimarlık öğrencilerinin, tasarımcıların ve performans arayanların en merak ettiği sorulardan biri de “Bilgisayar seçerken nelere dikkat etmeliyiz?” Bu konuyla ilgili Youtube fenomeni İç Mimar Berna Acar Kasırga, mimarlar ve tasarımcılar için özel olarak tasarlanan Excalibur G900’ü, donanımlarını ve teknik özelliklerini deneyimledi.

Her meslek grubuna göre, bilgisayar ve donanım ihtiyaçları da farklılık gösterir. Bilkent mezunu iç mimar Kasırga, mimarlık ve tasarım öğrencilerinin kendisine performans bilgisayarları ile ilgili birçok soru sorulduğunu, bu anlamda bir performans bilgisayarında hangi donanım ve teknik özelliklerin önemli olduğunu anlattı.

Kullanılan programlar:

Mimarlıkta kullanılan programların her işletim sisteminde çalışıyor olması önemli bir konu ve bilgisayarınızın da tüm işletim sistemleri ile uyumlu olması gerekir. Autocad, Sketch Up, Lumium gibi üç boyutlu çizim programlarının, özellikle de render almak için kullanılan programların verimliliği kullanılan bilgisayarın performansına bağlıdır. İç Mimar Berna: “Müşterilere sunum yaparken onları mekân içerisinde gezdirebiliyorum. Bazı programların çizim kalitesi çok gerçekçi durmuyor. Profesyonel ve daha gerçekçi çizimler için daha yüksek performanslı programlar kullanmam gerekiyor. Kullandığım laptopun da bu programları kaldırması gerek. Excalibur G900 işletim sistemiyle ve donanımıyla bu konuda birçok seçenek sunuyor” diye belirtiyor.

Ekran özellikleri:

Bir bilgisayarın Hz değeri, ekranın yenilenme ve tarama hızı anlamına gelir. Üç boyutlu çizimlerin sunumunda, projelerin sunumunu yaparken kamera açılarını sağa ve sola kaydırıldığında ekran, gözün algılayamayacağı bir hızda yenilenir. Böylelikle çalışmalarınız çok daha profesyonel ve net bir şekilde görülür.

Ekran özelliklerinden NIT değeri denilen ekran parlaklığı da bu meslek gruplarında önem taşır. Meslek gereği dış mekânda veya güneşli bir ortamda keşif veya sunum yapmak durumunda kalabilirsiniz. NIT değeri yüksek bir laptop kullandığınızda, ekrana ne kadar yüksek ışık gelirse gelsin çalışmalarınızı net bir şekilde görebilirsiniz.

Çalıştığınız laptopun ekran boyutu ve inceliği de önemli konulardan biri olarak görülüyor. İç Mimar Berna’nın da belirttiği üzere; “Çalıştığınız ayrı bir masa üstü bilgisayarınız yok ise, tasarım ve projelerinizde büyük ve ince ekranlı laptopta çalışmak avantaj sağlar. Mimarlar ve tasarımcıların işi görsel bir iş olduğundan ekran kartları da önem taşıyor. Excalibur G900’ün 15.6” lik ince çerçeveli ekranı ve NVIDIA GForce ekran kartları bu çalışmalar için ideal ekran deneyimi sunar.”

Ram ve Depolama:

Mimarlar ve tasarımcıların kullandığı üç boyutlu programları kullanmak ve sunum yapmak için bilgisayarın RAM’i yani “anlık kullanım hafızası” önem taşır. Yüksek RAM, proje ve sunum çalışmalarında aynı anda birden fazla programı açık tutma ve çalıştırma imkânı sağlar. RAM’in tek başına yüksek olması yeterli olmaz, bunu destekleyici güçlü bir işlemciye de ihtiyaç vardır. Bu konuda İç Mimar Berna, “Tasarım öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de bilgisayarın RAM’i. Ben öğrenciyken, elimde güçlü olmayan bir bilgisayarım olduğundan, büyük mekân projelerinde, her odanın çizimini bölmek ve ayrı yapmak durumunda kalırdım ki çizimleri açarken bilgisayarım kasılmasın diye. Proje sunumlarında tüm mekânı aynı anda görmek daha profesyonel bir yaklaşım sağlıyor. Örnek verecek olursam; 64 GB’lik Excalibur laptopuna büyük mekânların çizimlerinin tamamını yükleyip sunumlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz” dedi.

Yüksek performanslı bilgisayarlar ve programlar kullanırken, yapılan tasarımların dosya boyutu da büyük olur. Bu dosyaları bilgisayarda depolayabilmek de önemli bir detay. “Hem diz üstü bilgisayar pratikliğini yaşayıp hem de harici disk taşımaktan rahatsız oluyorum, her şeyimin bilgisayarın içinde olmasını istiyorum. Excalibur G900’da 8 TB’a kadar depolama alanınızı artırabiliyorsunuz. Depolama alanı kadar SSD yani yüksek hızlı sürücülerden oluşuyor olması da önemli” diye belirtiyor Berna.

Batarya süresi:

Mimar ve iç mimarların çoğu toplantıları sahada geçer. Çünkü mekânın içerisindeyken, müşterinin yapılan tasarımı hayal etmesi daha kolay olur. “Proje çalışmaları devam ederken, kontrole gittiğinizde ustaların birçok sorusu oluyor, onlara anlatırken de üç boyutlu görselleri göstererek anlatmak daha kolay oluyor. Bunun için bilgisayarınızın batarya süresi önemli. Bir toplantının minimum 2-4 saat arası sürdüğünü düşünecek olursak, bilgisayarınızın şarja ihtiyacı olmadan dayanabiliyor olması lazım. Çünkü inşaatın kaba seviyede olması ihtimali var, yani herhangi bir yerde elektrik bulamama ihtimaliniz var. Kablo, şarj uğraşmadan hemen bilgisayarınızı kucağınızda açıp çalışıyor olmanız gerek.”

“Mesleğimi yaparken beni yavaşlatmayan ve yarı yolda bırakmayacak bir bilgisayar ile çalışmak isterim” diyen fenomen Berna, mimarlık mesleğindeki bilgisayar gereksinmelerini ve Excalibur G900 deneyimini aktardı.