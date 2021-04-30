Oyun tutkunlarının yeni buluşma noktası Excalibur Clan yayında

Oyun dünyasının Türkçe içerik hasreti son buluyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın gücüyle desteklenen, oyunlardaki en son gelişmelerin, en yeni donanımların ve çok daha fazlasının yer alacağı oyuncuların yeni buluşma noktası Excalibur Clan yayına başlıyor.

Oyun dünyasının nabzının tamamen oyuncular tarafından tutulacağı ve oyun kültürünü doya doya yaşayacakları bir topluluk oluşuyor. Oyun tutkunlarının e-spora dair tüm gelişmelere ulaşabileceği, en yeni oyunlardan en yeni donanımlara kadar birbirinden farklı dopdolu içeriklere erişebileceği Casper’ın gücüyle desteklenen Excalibur Clan artık yayında. Efsanelere yakışan gücü arkasına alan oyuncuların oyun deneyimini bir kültür olarak yaşayacakları bu oyuncu topluluğu, oyun dünyasına ve oyunculara yeni heyecanlar katmaya hazırlanıyor.

Oyuncuların desteklendiği bir topluluk

Oyun dünyasına sadece oyuncuların belirli ekipmanlarla vakit geçirdiği bir sanal dünya gözüyle bakmak yanlış olur. Kendilerine ait bir dil, eğlence, paylaşım ve üst kültürün yaygınlaştığı bu dünyada, oyuncuların destekleneceği bir platforma çoktandır ihtiyaç duyuluyordu. Bireyselliğin ötesine geçilerek oyuncu topluluğunun oluştuğu günümüz oyun dünyasına, “Oyunda güç budur!” mesajıyla her alanda destek olmaya çalışan Casper, Excalibur Clan ile oyuncuları yeni buluşma noktalarına davet ediyor. Oyun severlerin oyuna dair içerikler oluşturabileceği ve onlara kolaylıkla ulaşabileceği Clan’da, oyuncular Casper Excalibur tarafından desteklenen bol ödüllü turnuvalara da rahatlıkla katılabilecek.

Aradığın “O” takım arkadaşı Clan’da

Excalibur Clan, misyon olarak oyuncuları bir araya getirmeyi hedeflerken, onlara sürprizler hazırlamayı, oyun tutkunlarını oyun ve e-spora dair tüm gelişmelerden haberdar etmeyi de amaçlıyor. Oyuncuların bir topluluk içerisinde birbirleri ile iletişim halinde olmalarına ve yeni takımlar oluşturmalarına yardımcı olan Clan, oyuncuları Discord sunucularında bir araya getiriyor. Dust II tozu yutmuş, Jungle’da mavi çalarken yakalanmış, en zorlu görevlerde drone kullanırken arkalanmış tüm oyuncular artık Clan sayesinde rahata kavuşuyor. Çünkü arkalarını koruyacak o fedakâr takım arkadaşı Excalibur Clan’da onları bekliyor.

Oyun dünyasını Türkçe içeriklerle ve en güncel haberlerle besleyen Excalibur Clan’a hemen üye olmak isteyen oyuncuların Clan’a girmek için red ward ya da defuse kit zorunluluğu da yok.