Profesyonellere yönelik üstün performanslı bilgisayar: Excalibur G911

Dünyanın mobil platformlardaki en yüksek performansı sunan işlemcisine ve ekran kartına sahip laptopu Casper Excalibur G911 satışa çıktı. Intel ve NVIDIA’nın hem yeni hem de en üst seviye işlemci ve ekran kartı modellerine sahip olan Excalibur G911, profesyonellere ihtiyaçları olan performansı fazlasıyla sunuyor.

Her oyunda kazanmak ya da her işte başarılı sonuçlara ulaşmak için bilgisayar kullanımında duyulan en temel ihtiyacı yüksek performans oluşturuyor. Bu amaçla her yeni ürününde ihtiyacın ötesinde çözümler sunmayı başarabilen Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 8 çekirdekli 11. Nesil Intel Core i9-11980HK işlemciye ve NVIDIA’nın RTX3080 16GB en üst seviye ekran kartına sahip olan Excalibur G911’i satışa sundu. Üstelik kullanıcılar da Excalibur G911’i dilediği gibi konfigüre edebiliyor.

Mobil platformlardaki en üstün özellikli laptop

Excalibur G911, core gamerler ve mimar, mühendis, öğrenci ve yazılımcı gibi profesyonel kesime de hitap edebilen özellikleriyle görücüye çıktı. En yüksek performansa sahip işlemci olan 11. Nesil Intel Core i9-11980HK modelini barındıran G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX3080 16GB’ye de sahip. 16.0” ile Türkiye pazarında pek olmayan yepyeni bir ekran boyutunu kullanıcılarına sunan Casper Excalibur, WQHD 2.5K 165HZ 500NIT yüzde 100 sRGB ekranı ile bir ekran da olabilecek tüm üst seviye detayları ve özellikleri içerisinde barındırıyor.

G911 ile ihtiyaçların ötesine geçilecek performans

Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızı ile tüm oyuncuların ihtiyacı ve hatta ihtiyacından bile fazlası olan FPS değerlerini rahatlıkla sunuyor. 500NIT yüzde 100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla G911, oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde etmenin yanı sıra mimarlık, tasarım, grafik gibi alanlarda da ultra net ve aynı zamanda ultra canlı ve doğru renkleri veriyor. Dünyanın en iyi ekran kartı, işlemcisi ve benzeri özellikleri barındırmasına rağmen beklenilenin aksine 27mm inceliğe sahip olan G911, neredeyse standart oyuncu bilgisayarı inceliklerinde olup kullanıcıya dünyanın en üst performanslarından birini 2,5 kg hafifliği ile kolay taşınabilir şekilde her an yaşatıyor.

Ultra üstün tasarım ultra güçle buluşuyor

Metal tasarım sayesinde hem daha ince hem de daha şık duran G911, akıllı turbo termal fanlarla birlikte çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci barındırmasına rağmen sıcak - soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcılara anlık takılma ve kapanmaları yaşatmıyor. 3 bölgeye ayrılmış 65.026 tane farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavyesi ile her an kişiselleştirilmiş aydınlatmayı da sunabilen G911, Dolby Digital ses sistemiyle de kaliteli ve berrak ses, müzik deneyimini sunuyor. Ayrıca bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan KILLER AX1675 wireless ile de rakiplerinden ayrışıyor.