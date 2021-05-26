Sabri Ülker Bilim Ödülü kazananı Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklandı

Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyumda, bu yılın bilim ödülü Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar’a verildi.

Sabri Ülker Vakfı bilim dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan Bilim Ödülü töreninin 7.sini düzenledi. Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi ile iki yılda bir gerçekleştirilen Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar’ın ismi Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş tarafından açıklandı.

Ali Ülker: "Bağımsız bilimsel araştırmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Akademi, iş dünyası ve medyadan özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşen dijital sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Bu ödülle, Türk bilim dünyasını ve genç Türk bilim öğrencilerini uluslararası alanda desteklemeye devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ülkemizde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle bağımsız bilimsel araştırmaların gelişmesine imkan sağlamak ve ekosistemi desteklemek mümkün. Bu değişikliklerle, üniversitelerin yanı sıra bağımsız araştırmaların önü açılabilir böylelikle ülkemiz adına bilimsel verimlilik daha da arttırılabilir” dedi.

Hotamışlıgil: “Genç Türk bilim insanlarının ülkemizle bağlarını güçlendirme amacıyla çalışıyoruz"

Gökhan Hotamışlıgil, hayallerinin tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmek ve hem birbirleri hem de ülkemiz ile bağlantıları güçlü olan etkin bir bilim ağı oluşturmak olduğunu belirtti. Hotamışlıgil, “Geleceğimizin güvencesi ve insanlığın refahı için önemli yapı taşlarından biri bilimsel yetkinlik. Bilim Ödülü kazanan genç bilim insanlarının şimdiden müthiş başarılara imza attılar. Elif Nur Fırat Karalar’ın örnek bir bilim kadını ve rol model olarak bu seçkin gruba katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum ve kendisinin de katılımı ile güçlenerek, ortak düşlerimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar: “Çalışmalarımın geleceğe ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum”

Bilim Ödülü töreninde söz alan 2021 yılı kazananı Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Çok değerli jüri üyeleri başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ödüle layık görülen çalışmalarımın geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bilimsel kariyerine Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında devam eden Doç. Dr. Karalar, yaptığı çalışmalarla hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap aradıklarını belirtti. Karalar ve ekibi, ulaşacakları cevapların bu yapılarda oluşan bozuklukların tanı ve tedavileri için yeni metotlar geliştirilmesine imkan sağlayacağına inandıklarını söylüyorlar. Karalar ve ekibi aynı zamanda, bu ödüle layık görülen çalışmalarında böbrek bozuklukları, körlük, obezite ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların nedenlerini belirleyerek bu hastalıkların tanı ve tedavilerine yön vermeyi hedeflediklerini belirtiyorlar. Karalar aynı zamanda, ERC, EMBO Installation Grant ve Young Investigator Program, Royal Society Newton Advanced Fellowship ve TÜBİTAK’ın desteklediği çalışmalarını ’Hücre İskeleti Araştırma’ laboratuvarında sürdürüyor.

Bilim dünyasında yaşanan gelişmelere yer verilen sempozyumda metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguların metabolik hastalıkların tedavisi ile önlenmesinde kullanılması konuları bilim insanlarınca tartışıldı. Sempozyumun konuşmacıları arasında kromozomlardaki DNA sarmalının temel birimi olan nükleozomu keşfeden ve çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi olan Roger Kornberg’ın yanı sıra alanında uzman bilim insanları konuşmacı olarak yer aldı.

2015 yılından beridir faaliyetle olan Metabolik Araştırmalar Merkezi, kronik ve metabolik hastalıkların altında yatan mekanizmaları anlamak, tüm dünyada toplum sağlığa yönelik büyük tehditlerle mücadele için yeni tedavi yollarını belirlemek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde metabolik hastalıkların Covid-19 seyri ve ölüm oranlarında önemli risk olması sebebi ile bu konuda da çalışmalar yapan merkez, metabolik ortamın virüs enfeksiyonu ve sonuçlarını hangi mekanizmalar aracılığı ile etkilediğini araştırıyor. Merkez, bu sene ’obezitede endoplazmik retikulum stresi etkileri ve fonksiyon kaybı’ üzerine yaptığı çalışmayla doğabilecek yeni tedavilerin önünü açmıştı. Merkez’de gerçekleşen diğer önemli çalışma hücre içi yapıların yüksek çözünürlükte haritalanması ve bu yapının metabolizmayı nasıl etkilediği konusunda araştırmalar ve metabolik dengeyi düzenleyen yeni hormon faaliyet mekanizmalarının ortaya çıkarılması oldu.