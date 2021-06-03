Şampiyona isim aranıyor

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, güç ve performans bilgisayarı Excalibur’un yeni modelinin ismi için kullanıcıların kapısını çalıyor. İhtiyaçların ötesinde bir performans sağlayacak olan yeni Excalibur notebook ürününe verilecek isim kullanıcıların oylarıyla anket üzerinden belirlenecek.

Güç ve performansı her zaman yanında bulundurmak isteyen kullanıcılar, ihtiyaçların ötesini karşılayacak yeni Excalibur laptop modelinin isim kahramanı oluyor. Kullanıcılarına “Şampiyona İsim Aranıyor!” sloganı ile seslenen Excalibur, “Yepyeni Excalibur’un adı sence ne olsun?” sorusunu yöneltiyor. Hem oyun severlerin hem de üst segment performans arayışında olan kurumsal çalışanların favori tercihi Excalibur’un yeni modelinin ismi kullanıcıların anket oylarıyla belirlenecek.

En üst modelin isim kahramanı kullanıcılar olacak

Beklentilerin ötesinde olan yepyeni ürününün adı için kolları sıvayan Excalibur, bu sürece kullanıcılarını da dahil ediyor. En yüksek hıza ve performansa sahip olmak isteyen başta oyuncular ve tasarımcılar olmak üzere birçok kurumsal çalışana da hitap edecek olan yeni modelin ismi için kullanıcılar Casper’ın web sitesindeki ankete https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-anket linki üzerinden katılıyor. Şampiyona ismin arandığı ankette kullanıcılar “G911, G900 Pro, G990 ve G900 Core” seçeneklerinden birini seçebiliyor ya da kendi önerisini sunabiliyor. Belirli süreliğine kullanıcıların oylarına açık olan anketin neticesinde de yeni Excalibur modelinin ismi kullanıcılara duyurulacak.

Yüksek performansa sahip yeni Excalibur

Üst düzey gücü ve performansı kullanıcıların ihtiyaçlarının da ötesinde sunmak için Excalibur tarafından tasarlanan yeni model; yeni RTX3000 serisi ekran kartları, yeni 11.Nesil TigerLake-H işlemciler ile yüksek performansı vadediyor. 16.0” geniş ekran, 2.5K Quad HD çözünürlük, 165HZ 500NIT 5MS üstün ekran teknolojisi ile oyuncular ve tasarımcılara geniş ekranda yüksek renklere sahip taşınabilir notebook deneyimini sunan Excalibur, Killer WIFI, özel metal tasarım, Thunderbolt desteği, uzay grisi renk ve 3 bölgeye ayrılmış RGB klavye ile kullanıcılara hem güçlü interneti hem şık tasarımı hem de çoklu kaynak geçişini sağlıyor.