Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek: ”Belki ileride İHA yolları, drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz”

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, “Özellikle İHA’ların, drone’ların kargo taşımacılığında, başka faaliyetlerde kullanılmasında düzenleme yapma noktasında bir model geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bunda da sona yaklaştık. Belki ileride İHA yolları, drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz. Sertifikasyon alanında da özelikle Gökbey’de çok ciddi bir efor sarf ettik, buradaki gösteri uçuşuna yetiştirdik” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i ziyaret etti. Yarışmada dereceye giren Sedef Şahin isimli öğrenciye drone hediye eden Prof. Dr. Yüksek, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kemal Yüksek, “Kurumumuz aslınca çeşitlilik olarak da aslında dünyadaki muadillerine göre sektör çeşitliliği olarak en fazla çeşitliliğe sahip olan kurum. İHA’ların, drone’ların, hava yolu uçaklarından sıcak hava balonlarına kadar birçok hava aracının faaliyetlerinin yönetilmesinin söz konusu olduğu kurum. Birçok ülkede sıcak hava balonu operasyonu yoktur. Aynı şekilde drone’lar ve İHA’lar noktasında da şu an yaklaşık 50 bin civarında araç kaydımız ve 500 binin üzerinde, 600 bine yakın pilot kaydımız söz konusu. Bunlar aslında özellikle sivil havacılığın ne tarafa doğru everildiğini ve ne tarafta daha hareketli olacağını göstermesi bakımından önemli” diye konuştu.

“Belki ileride İHA yolları, drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz””

“Belki ileride artık İHA yolları, drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz” diyen Yüksek, “Özellikle İHA’ların, drone’ların kargo taşımacılığında, başka faaliyetlerde kullanılmasında düzenleme yapma noktasında bir model geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bunda da sona yaklaştık. Belki ileride artık İHA yolları, drone yolları şeklinde konseptleri göreceğiz. Bunların kurallarının, pilotlarının yetkinlikleri, eğitimleri gündeme gelmek durumunda olacak” ifadelerini kullandı.

“Gökbey’de çok ciddi bir efor sarf ettik, buradaki gösteri uçuşuna yetiştirdik”

Hava yolu araçlarının sertifika işlemlerinden söz eden Yüksek, “Özellikle sertifikasyon alanına pek bilinmeyen bir faaliyetimiz var. Sivil havacılığı şöyle tanımlayabiliriz; havada bulunan canlı olmayan her türlü aracın, her türlü kimliğin yönetiminden sorumlu bir kurum. İzin düzenlemeleri, araçların bakımı, araçların her türlü takibi Sivil Havacılık bünyesinde gerçekleştiriliyor. Sertifikasyon alanında da özelikle Gökbey’de çok ciddi bir efor sarf ettik, buradaki gösteri uçuşuna yetiştirdik. Bu çok uzun süreli bir süreç ve yaklaşık 14 modülün olduğu, her bir modülde denetleme birimimizin çalıştığı çok organize bir faaliyet. Dolayısıyla bir hava aracı yapmak için onun sertifikalandırılması çok önemli. Zaten aksi halde ne satılması ne kullanılması söz konusu olamıyor. Dolayısıyla biz desteğimizi Savunma Sanayii’ne vermiş oluyoruz” dedi.