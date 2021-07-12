Sokakta teknolojik yarışma

İstanbul Güngören Belediyesi’nin düzenlediği sokak şenliğine katılan gençler, hem eğlendi hem de teknolojik bilgi yarışmasında aralarında en hızlı olanlar hediye çeklerini kaptı.Güngören Belediyesi’nin normalleşme döneminde gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği ’Açık Hava Şenliği’ tüm hızıyla devam ediyor. Güngörenli gençler ve çocuklar, Güngören Belediyesi ekipleri tarafından sosyal mesafeye uygun bir şekilde oluşturulan alanlarda doyasıya eğlendiler. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de şenlik alanını ziyaret ederek gençlerle vakit geçirdi. Alanda bulunan gençler ve çocuklar ile online bağlantı yapılarak genel kültür sorularından oluşan 25 soruluk bir bilgi yarışması da düzenledi. Yarışmaya karılan 160 kişinin arasından en hızlı ve en çok doğru cevabı veren 10 kişiye hediye çekleri verildi. Yarışmanın ardından Yeşilçam’ın efsane yönetmeni Kartal Tibet’in vefatının anısına hep birlikte ’Tosun Paşa’ filmi izlendi.