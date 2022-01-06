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‘Teknoloji Çağında Eğitim’ söyleşisi

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Osmangazi Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur ile ‘Teknoloji Çağında Eğitim’ konulu söyleşi düzenledi.

‘Teknoloji Çağında Eğitim’ söyleşisi
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Osmangazi Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur ile ‘Teknoloji Çağında Eğitim’ konulu söyleşi düzenledi.

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Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen söyleşide Doç. Dr. Yavuz Samur, gelişen çağ ile beraber teknoloji kullanımının aktif olarak hayatımızda yer tuttuğuna dikkat çekti. Ayrıca Samur, öğrencilerle soru cevap şeklinde yaptığı sunumda çocukların hangi ihtiyaçlarla ekrana yöneldikleri ve yetenekleri doğrultusunda faydalanabilecekleri olumlu içerik uygulamalarını hangi yolla bulabilecekleri konularından bahsetti.

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