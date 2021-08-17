Teknopark İstanbul, Saha İstanbul Ve Savunma Sanayii Firmaları girişimcilere destek olmak için stratejik çözüm ortağı oluyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraklerinden Teknopark İstanbul, savunma sanayiinin önde gelen firmaları Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, TEI, BMC ve Saha İstanbul Kümelenmesiyle Stratejik Çözüm Ortakları İşbirliği Protokolü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraklerinden Teknopark İstanbul, savunma sanayiinin önde gelen firmaları Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, TEI, BMC ve Saha İstanbul Kümelenmesiyle Stratejik Çözüm Ortakları İşbirliği Protokolü imzaladı. İmza Töreni, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen bu işbirliği kapsamında Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi içerisinde Stratejik Çözüm Ortakları ile iş ortaklığı modeli oluşturulacak. Stratejik Çözüm Ortakları ile kurumsal iş birliği, açık inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri ve girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek.

İmza törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yaptığı konuşmada Türk Savunma Sanayii olarak, SSB koordinasyonunda ana yüklenicilerinden alt yüklenicilere, KOBİ’lerden araştırma kuruluşlarına ve üniversitelere kadar geniş bir ekosistemde çalıştıklarını hatırlattı. Türk savunma sanayiinin geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda savunma sanayiinde çok önemli atılımlar gerçekleştirildi. 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750’yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattık. 5,5 milyar dolar proje bütçesinden 60 milyar dolarlık hacme ulaştık. Bütün bunlar büyük savunma sanayii ailemizin ortak başarısıdır” şeklinde konuştu.

Bu başarıdaki püf noktasının koordinasyon, uyum ve işbirliği olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

“Başkanlığımızın iştiraklerinden Teknopark İstanbul’un, sektörümüzün önde gelen firmaları ve SAHA İstanbul ile stratejik olarak gördüğümüz bu işbirliğini kurması da bu anlamda çok önemlidir. Savunma sanayiimize ileride stratejik katkılar sağlayacak özellikle başlangıç seviyesindeki girişimcilerimizin ilk aşamada ihtiyaç duydukları destekler bu işbirliği neticesinde inanıyorum ki sağlanacaktır. Girişimcilerimize hayırlı olsun diyor, Teknopark İstanbul’a, firmalarımıza ve Saha İstanbul’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”