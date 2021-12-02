Türk kullanıcıların hacklenmiş banka kartları karanlık sayfalarda pazarlanıyor

Türk kullanıcıların hacklenmiş kartları karanlık ağlarda (dark web) ortalama 7 dolar karşılığında satılıyor.

Dark web üzerinde satışa sunulan 140 farklı ülkeye ait 4 milyon banka kartı üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. Bu kartların 184 bin 252 tanesi Türk kullanıcılara ait olduğu anlaşıldı. Kartlar ortalama fiyatı 9 dolar 70 centten satışa sunuluyor. Türk kullanıcılara ait kartların ortalama fiyatı ise 7 dolar olarak görülüyor.

VPN servis sağlayıcısı NordVPN’in yaptığı araştırmaya göre Türk kullanıcılara ait 184 bin 252 adet hack’lenmiş banka kartı bulunuyor. Bu sızıntılardan en çok etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri; satışa sunulan 4 milyon 481 bin 379 adet kartın 1 milyon 561 bin 739 adedi Amerikalı kullanıcılara ait. İkinci sırada ise 419 bin 806 adet kartla Avustralya geliyor.

Türk kullanıcıların satışa sunulan banka kartlarının 97 bin 699’sı MasterCard, ikinci sırada 82 bin 521 kartla Visa, üçüncü sırada ise 3 bin 111 kartı bulunan Maestro yer alıyor.