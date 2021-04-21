Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacına Turkcell’den eğitim desteği

Turkcell, dijitalleşmeyle birlikte artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattığı siber güvenlik eğitim programını sürdürüyor. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Cyber Camp 2021’e, GNÇYTNK’e başvuran ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler katılıyor.

Turkcell’in Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirdiği Cyber Camp eğitim programının 6’ncısı başladı. Bu yıl 3 bini aşkın gencin başvurduğu ve çevrimiçi olarak düzenlenecek program 8 Mayıs’a kadar devam edecek. Operatörün yeni nesil işe alım programı GNÇYTNK kapsamında yürütülen Cyber Camp 2021 ile Türkiye’ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırılması amaçlanıyor. 10 gün sürecek programda katılımcılar, siber güvenlik alanında uzman isimlerden toplamda 60 saatlik online eğitim alacak.

Cyber Camp ile sadece Turkcell’e değil Türkiye’ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Operatör olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla sadece teknolojiye yatırım yapmıyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz eğitim programlarıyla ülkemizin yarınları olan gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmeye bağlı olarak tüm dünyada siber güvenlik uzmanlarının öneminin daha da arttığını görüyoruz. Bu alanda yetişmiş uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik hayata geçirdiğimiz programımıza gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgi ülkemiz adına bizi oldukça mutlu etti. Küresel rekabetin giderek dijital alana kaydığı günümüzde bu program ile yetişecek uzmanların bu alanda da Türkiye’nin gücüne güç katacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu programda üstün başarı gösteren gençlerimiz şirketimizde çalışma fırsatı yakalayarak, sunduğumuz çevik ve esnek çalışma ortamında sürekli kendilerini geliştirebilecek. Cyber Camp’in yanı sıra hayata geçireceğimiz yeni eğitim programlarıyla da Türkiye’nin teknoloji alanında ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cyber Camp kapsamında katılımcıların, sektörde siber güvenlik alanındaki lider isimlerle buluşarak kariyer sohbetleri yapabileceği ve uzmanlardan mentorluk eğitimi de alacakları belirtildi.

Cyber Camp 2021 eğitim içeriği şöyle sıralandı:

Bilgi Güvenliğine Giriş

Ağ Trafik Analizi & Ağ Güvenliği

Temel Kriptoloji

Güncel Kimlik ve Erişim Yönetimi Gelişmeleri

Web Servis Güvenliği Yönetimi

Web Uygulama Güvenliği ve Web Sızma Teknikleri

Ağ Sızma Testi & Sızma Testi Lab Çalışmaları

SOC İzleme ve Olay Müdahalesi

Siber Tehdit İstihbaratı

Zararlı Yazılım Analizi, Windows Forensics, SIEM Yönetimi