Üniversite - sanayi işbirliği genişliyor

Sürdürülebilir büyüme ve globalleşme vizyonu doğrultusunda inovasyon uygulamalarına büyük önem veren Standard Profil, TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesi hedefleyen nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesine yönelik başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı’na seçildi. TÜBİTAK programına başvuruda bulunan 147 sanayi kuruluşu ile 47 üniversitenin kabul gören 188 projesinden 3’ü Standard Profil’in oldu.

500’den fazla doktora öğrencisinin desteklendiği, sanayi ve üniversiteleri buluşturan program kapsamında, Standard Profil inovasyon üssü olarak konumlanan Düzce ve Manisa Ar-Ge merkezlerinde, 9 Eylül, Ege ve Özyeğin Üniversitelerinden doktora öğrencilerine tezlerini hazırlamaları ve doktora programlarını tamamlamaları konusunda destek verecek. Üniversitelerden akademisyenlerin dahil olacağı projelerde uzmanlar, doktora öğrencilerine hem eğitim, hem de mezuniyet sonrası istihdam edilme dönemlerinde danışmanlık sağlayacak.

“Ülkemizde insan kaynakları gelişimine ve inovasyona katkı sağlıyoruz”

Program sayesinde gençlerin sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sanayi iş birliği ile eğitimlerini tamamlayacaklarını belirten Standard Profil Grup Ar-Ge Direktörü Dr. Ali Erkin Kutlu, Grubun inovasyon çalışmaları hakkında şunları aktardı: “Düzce ve Manisa Ar-Ge merkezlerimizde üniversiteden araştırmacı ve yüksek lisans yapan uzmanlarımızla müşterilerimize özel çözümler ve fikirler sunan yenilikçi projeler üzerinde çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız ile mevcut projelerin, ürünlerin ve üretim sistemlerinin geliştirilmesinin ötesinde, otomotiv sektörünün geleceğine odaklanıyoruz. Ağırlık azaltılmasına, görünüm, ürün ömrü ve akustik performans iyileştirmesine yönelik olmak üzere 4 temel başlık altında yürüttüğümüz AR-GE projelerimizle, amacımız müşterilerimize farklı ürünler ve mevcut ürünlerde kalite, performans ve maliyet anlamında avantaj sunmak. Pazar beklentilerini, değişimleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, sızdırmazlık profili alanında müşterilerimize ve otomotiv sektörüne yön veren teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyoruz”.

Açık inovasyon çalışmalarına yurtdışında da hız verildi

Standard Profil ayrıca COPOFI projesi ile, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik inovasyonların teşvik edildiği uluslararası Ar-Ge programı EUREKA’nın 2 yıllık desteğini aldı. Bu proje Türkiye’nin destek aldığı 2’inci EUREKA projesi. Standard Profil dışında Türkiye’den ve Avrupa’dan da birer firmanın yer aldığı projede, üretim sürecinde kullanılan girdi ürünlerinden daha çevreci, daha az maliyetli ve daha yüksek performanslı bir yüzey kaplama yöntemi geliştirmek üzerinde çalışılıyor.

Standard Profil İspanya Logrono fabrikası AR-GE merkezi ise yerel ve farklı AB projeleri içerisinde HORIZON 2020 programı kapsamında 6 ülkeden 10 firmanın iş birliği yaptığı ve AB fonlarıyla finanse edilen STREAM-0D projesindeki çalışmaları “anahtar inovasyon projesi” olarak seçildi. Eylül 2020 sonuna kadar tamamlanması planlan projenin amacı ürün değişkenliğini azaltabilen, hat esnekliğini artırabilen ve sıfır kusurlu imalat yapabilen üretim hatlarına entegre edilmiş yenilikçi bir kontrol sistemi oluşturmak.