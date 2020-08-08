Boğulma iddiası polisi teyakkuza geçirdi

Silivri Boşnak bahce mevkiinde yabancı uyruklu bir şahsın boğulduğu yönündeki ihbarı Silivri Polisi ve sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.

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  • 08.08.2020 02:07
  • Güncelleme: ..
Boğulma iddiası polisi teyakkuza geçirdi
SHA Silivri Haber Ajansı -

Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte Boşnak Bahce mevkiinden deniz giren 16 yaşındaki kız çocuğunun bir anda gozden gozden kaybolduğu iddiası üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin çalışması yaklaşık  2 saattir sürüyor. 

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