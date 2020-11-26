Asansörlü Üst Geçit Projesi kullanıma açıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların kullanımına açılan asansörlü üst geçit projesi hakkında canlı yayında şunları söyledi: "Silivri’mizin gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 1 Kasım’da başladığımız, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü ve Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü üst geçidimizin açılışını yapıyoruz, vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Karayolları 1.Bölge Müdürümüz Turgay Bey’e, AK Parti İlçe Başkanımız Mutlu Bozoğlu’na ve Belediyemizin çalışkan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu projenin esas amacı Silivri’nin asansörlü ilk üst geçit projesi olmasaydı. Bunu da Aralık ayı içerisinde yılbaşına girmeden asansörünü de hizmete açacağız. Devlet Hastanesiyle Tapu ve SGK’nın birleştiği bir noktada hayırlı olmasını diliyorum."





BİR ÜST GEÇİT DE BÜYÜKŞEHİR'DEN

Eski Kipa AVM önü ile Çorlu Durağına geçişi sağlamak amacıyla bir asansörlü üst geçit de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Uzun bir süredir yapımı devam eden üst geçit henüz tamamlanmadı. CHP'li Berker Esen, "24 Kasım'a yetiştireceğiz" demişti.