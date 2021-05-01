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Bağışlanan kolileri sahiplerine ulaştırdılar

Kızılay Silivri Şubesi gönüllüleri, bağışlanan yarım kolilerini köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Bağışlanan kolileri sahiplerine ulaştırdılar
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Kızılay Silivri Şube Başkanı Yunus Emre Kılıç’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bağışlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Bugün de onlarca Kızılay gönüllüsü yüzlerce yardım kolilerini köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yapılan çalışmayla ilgili olarak Kızılay’ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede “Topladığımız Erzak kolileri, kıyma-kuşbaşı konserveleri ile çay yardımlarını Silivri'nin köylerindeki vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bol hayır duası aldık. Bu hayra vesile olan bağışçılarımız da duadan nasiplerini aldı. Bu hayra vesile olan kim varsa Allah onlardan razı olsun” ifadelerine yer verildi.

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