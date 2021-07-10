Başkan Yılmaz: “Ağustos Ayı Bizim İçin Yoğun Geçecek”

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız da katıldı. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bulgaristan seçimleri, Silivri’de değişen mahalle sınırları ve belediyenin Ağustos ayı programına ilişkin bilgiler verdi.

BELEDİYEYE AİT OTOPARKLARDA POZİTİF AYRIMCILIK

Meclis Gündemin 11. maddesinde yer alan ve Silivri Belediyesine bağlı otoparklarda ücret tarifesinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Komisyon Başkanı tarafından okundu. Raporda, “Tüm otoparklarda şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin birinci derece yakınlarına (durumlarını belirten özel kimlik ibrazı) otopark kullanımı ücretsiz olması, tüm otoparklarda engelli vatandaşlarımıza (durumlarını belirten özel kimlik ibrazı) otopark kullanımı ücretsiz olması, tüm otoparklarda Sarı Karta sahip gazetecilere (durumlarını belirten özel kimlik ibrazı) otopark kullanımı ücretsiz olması, tapu Otoparkında ilk 10 dk. ücretsiz olması, tapu Otoparkında Tapu ve Kadastro Müdürlerinin kullanımında olan 9 araçtan ücret alınmaması, tapu otoparkında bina girişleri otoparkımızın içerisinde kalan hane halkları için birer araçlık yerin (geçerli belgenin ibrazı ile) ücretsiz olması, tapu otoparkında dükkanları bulunan işletmelerden birer aracın (geçerli belgenin ibrazı ile) aylık 150.00 TL ücret karşılığında abonelik sistemine geçilmesi, tapu otoparkında PTT dağıtım araçlarından ücret alınmaması, otoparklarda verilen kararların, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Komisyon görüşü hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bu uygulama sayesinde Silivri Belediyesine ait bütün otoparklarda hem farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz hem de şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarına, engelli kardeşlerimize, sarı basın kartı taşıyan basın mensuplarına ücretsiz bir otoparktan faydalanma imkânı getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündemin 11. maddesine ilişkin komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

“BULGARİSTANLI SOYDAŞLARIMIZI OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM”

Toplantının sonunda gündem dışı söz alarak hafta sonu yapılacak Bulgaristan’daki parlamento seçimleri hakkında konuşan Ak Parti’li Belediye Meclis Üyesi Şükriye Akkaya Karakuş, şu ifadelere yer verdi:

“Bildiğiniz üzere Bulgaristan parlamento seçimleri 11 Temmuz Pazar günü yapılacak olup, seçimle eş zamanlı ilçemizde ikamet eden çifte vatandaş Bulgaristan Türkleri, Silivri Yeni Mahalle’de bulunan Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda oylarını kullanabileceklerdir. Daha önce yapılan seçimlerde ne yazık ki ilçemizde sandık açılamadığından il dışında oy kullanmak zorunda kalıyorduk. 11 Temmuz’da yapılacak olan seçimlerde derneğimizin girişimleriyle birlikte Silivri’de de sandık açılmış olduğundan, tüm çifte vatandaş soydaşlarımı demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Bu husus, biz Bulgaristan Türklerinin temsiliyeti ve demokratik haklarının korunması noktasında ehemmiyet arz etmektedir. Bir kez daha tüm çifte vatandaş soydaşlarıma oy kullanma çağrısında bulunuyorum. Başkanım sizlere de tüm bu süreçte vermiş olduğunuz destekten, ilgi ve alakanızdan dolayı hem şahsım hem soydaşlarım hem derneğim adına çok teşekkür ediyorum.”

Karakuş’un Bulgaristan’daki seçimler hakkındaki açıklamaları üzerine Başkan Yılmaz, “Ben çok geriye giderek o acıları tekrar hatırlatmak istemiyorum ama belki de bu seçimlerde o asimilasyonu, o soykırımı yaşayan, Bulgaristan Türlüğü için mücadele eden neslin çocukları oy kullanacak. Bu nedenle pikniği, denizi veya kahvaltıyı bir kenara bırakarak, aileyle geçirilecek vakti biraz öteleyip bütün çifte vatandaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı sandığa gitmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“FEDAKÂR ÇALIŞMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuşmasının sonunda Silivri Belediyesi tarafından başlatılan Kurban Bağışı Kampanyası hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, ilçede yaşayan vatandaşları bu kampanyaya katkıda bulunmaya davet etti. Ardından geçtiğimiz yıl İstanbul’da bulunan ilçeler arasında tatil yapmayan tek belediyenin Silivri Belediyesi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu yılki meclis takvimimizin ilk bölümünü bugün tamamlamış olacağız. Fedakâr çalışmalarınız nedeniyle hepinize teşekkür ediyor, Ağustos ayında ailelerinizle birlikte keyifli bir tatil dönemi geçirmenizi diliyorum. Biz mesai arkadaşlarımızla yine yorucu bir Ağustos ayını beraberce göğüsleyeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve icracı müdürlüklerimiz ile çalışmalarımızı sürdürürken bu ay içerisinde aynı zamanda çeşitli festivaller düzenleyeceğiz.” dedi.

Toplantı gündeminde yer alan 19 maddeye ilişkin komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkan Yılmaz’ın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.