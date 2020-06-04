Başkan Yılmaz Aile Sağlık Merkezi Protokolünü İmzaladı

Silivri Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı. İlçede yeni yapılacak aile sağlığı merkezi ile inşaatı devam eden sağlık evlerini kapsayan protokol Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, Kiptaş 1 Konutları mevkiinde Aile Sağlığı Merkezi inşa edilmek üzere Silivri Belediyesine ait 1663 ada 1 parseldeki 4100 m²’lik alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi, Kiptaş 2 yolu üzerindeki 112 Acil Servis İstasyonunun 1663 adaya taşınması, yapımı tamamlanmak üzere olan Gümüşyaka Mahallesi ile Akören Mahallesi sağlık ocaklarının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis işlemi gerçekleştirilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Sağlık yatırımları konusunda her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını dileyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturma konusundaki gayretlerimiz ortada. Her geçen gün projelerimize yenilerini ekleyerek yolumuzda hızla ilerliyoruz. Üzerimizde olan sorumluluklar çerçevesinde sağlık yatırımlarıyla ilgili çalışmalarımız da artarak devam ediyor. Bu amaçla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol, Kiptaş 1’in hemen kuzeyinde belediyemize ait 1663 ada 1 parselin 4100 m2’lik bölümünde Aile Sağlığı Merkezi yapımını kapsıyor. Ayrıca Kiptaş 2 yolu üzerinde bulunan 112 Acil Servis İstasyonunun, Engelsiz Park projemize başlayacağımızdan dolayı yine bu alana taşınması, Gümüşyaka ve Akören mahallelerimizde yapımını bitirmek üzere olduğumuz sağlık ocaklarının ruhsat ve iskân işlemlerini de tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesini içeriyor. Meclis çalışmalarımızla birlikte işlemleri tamamlamış olacağız. Şimdiden Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”