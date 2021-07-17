Başkan Yılmaz Belediye Personeli ile Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personelleri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Silivri Belediye Binası önünde gerçekleşen bayramlaşma merasimine; başkan yardımcıları, birim amirleri ve tüm çalışanlar katıldı. Silivri Belediyesinin hizmetkâr bir anlayışla yönetildiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, özellikle zorlu pandemi sürecinde yapılan fedakâr çalışmalar nedeniyle mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ’DAN TRAFİK KURALLARINA RİAYET VURGUSU

Bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmaya “Sözlerime başlamadan önce her birinizi ayrı ayrı en kalbi duygularımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bir Kurban Bayramı’nın arifesindeyiz. İnşallah bu bayram birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, küslüklerin ve dargınlıkların bitmesine vesile olur.” diyerek başlayan Volkan Yılmaz, “Bayramda Silivri’de olmayacak, tatil bölgelerine veya memleketlerine gidecek bütün mesai arkadaşlarımın trafik kurallarına uymalarını ve sağ salim aramıza dönmelerini temenni ediyorum.” sözleriyle de hem belediye çalışanlarını hem de Silivrilileri trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

“ÖNCÜ, ÖRNEK VE ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK”

Merasim sırasında yaptığı konuşmada 2 yılı aşkın süredir yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Belediyeler şehirlerin anneleri gibidir. Vatandaşlar her zaman belediyeden ihtiyaçların karşılanmasını bekler, güler yüz bekler, sevgi ve şefkat bekler. Biz, göreve geldiğimiz günden beri Silivri Belediyesinin bizim hizmet anlayışımızla hizmetkâr modeline geçeceğini, yokuş yeri değil iniş yeri olacağını, vatandaşa gülen yüz, uzanan el ve onlara sarılacak şefkatli kollar olacağını söyledik. Bu bilinçle ilçemizde 2 yılı aşkın süredir, pandemi koşullarının zorluğuna rağmen çok ciddi bir hizmet verdik. Garibin gurebanın, yetimin, düşkünün, eksiğin, darda kalanın yanında olmaya çalıştık. Kaymakamlığımızla, resmi kurumlarla, vefa sosyal destek grubuyla, 7/24 mesai mefhumu olmadan bu şehre, bu şehirde yaşayanlara hizmet ettik. Belediyemiz bu süre zarfında kurumsal kimliği adına da birçok ilke imza attı. Rutin görevlerimizin yanında tarımdan sosyal belediyeciliğe kadar Türkiye’deki belediyelere örnek teşkil edecek pek çok projeyi hayata geçirdik. İstanbul’un 39 ilçesi arasında kendi atıklarını ve çöpünü kendi imkânları ve kaynaklarıyla, düşük maliyete toplayan tek belediye olduk. Afet Koordinasyon Merkezimde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz vasıtasıyla, başta İzmir ve Elazığ olmak üzere birçok doğal afette mağdur olan vatandaşlarımıza elimizi uzattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da arama kurtarma ve yardım ekiplerimizle afet bölgelerinde bulunacağız. Bu çalışmalar nedeniyle Silivri’nin en ücra köşesinde görev yapan mesai arkadaşımdan başlamak üzere bütün mesai arkadaşlarıma, Silivri’de yaşayan hemşehrilerim adına teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte de Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğine yakışan bir şekilde hizmet etmeye, ilkleri yapmaya, ilkleri başarmaya ve Silivri’de öncü, örnek, üretken belediyecilik anlayışını sergilemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bu bayramın birliğe, beraberliğe ve memleketimizin ihtiyacı olan kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Bayramlaşma merasimi, Başkan Yılmaz’ın konuşması sonrası yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.