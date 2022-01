Başkan Yılmaz: ‘Benim Aklım da Fikrim de Silivri’de’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 2022 yılı Ocak ayı toplantısında konuşan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çiftçilere yönelik ekipman desteğinde geç kalınması ve Seymen’de hayata geçirilmesi planlanan Örnek Köy Projesinde iki yıldır bir türlü başlatılamayan çalışmalar nedeniyle İBB’yi eleştirdi. Konuşmasının bir bölümünü son günlerde yaşanan sokak hayvanları saldırılarına ayıran Başkan Yılmaz, ilçe belediyelerinin mücadele etmekte zorlandığı sokak hayvanları için önerdiği Doğal Yaşam Hayvan Parkları Projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini tekrar gündeme getirdi.

“KÖYLÜNÜN SİZİN KEYFİNİZİ BEKLEYECEK HALİ YOK”

İBB’nin tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik desteklemelerde geç kalındığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Öncelikle MHP Grubu olarak tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi adına çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik her projenin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar yapılan hizmetler için de İBB’nin Tarım Müdürlüğüne teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak vaat edilen desteklerin sözde değil özde olması, yani yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında Beykoz’un köylerine silaj paketleme ve hububat desteği ile ilgili bir protokolü ve yine aynı dönemde İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine silaj yapma, silaj paketleme ve balya makinesi desteği ile ilgili bir konuyu meclisten geçirmiştik. Yine Silivri’nin Seymen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ceviz ve badem yetiştiriciliğine makine ve ekipman desteği konusunda bir protokol yapılması için Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğünün teklifini yüce meclisimizden geçirmiştik. Aradan altı ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu konuların akıbetlerinin ne olduğunu sorgulamak istiyorum. Ne oldu? Bu araçlar, bu ekipmanlar nereye gitti? Altı ay önce size meclisten yetki vermişiz ihalesini neden yapmadınız? Bu ekipmanları neden satın almadınız? Bu ekipmanları neden çiftçinin, köylünün hizmetine sunmadınız? Her zaman yaptığınız gibi lafla sözle, dolar kurunu bahane ederek, binbir mazeret üreterek minderden kaçarak, sorulara cevap vermeyerek, ortada kuyu var yandan geçi oynayarak devam ediyorsunuz. Bakın Beykoz’un köyleri, Silivri’nin köyleri, Damızcılık Birliği sizin vereceğiniz ekipmanları dört gözle bekliyor. Sizin keyfinizi bekleyecek halleri de yok. Onun için bir an önce bu tarımsal desteklerin çiftçinin, köylünün hizmetine sunulmasını sizlerden talep ediyoruz.” dedi.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN AKLI VE FİKRİ İSTANBUL’DA OLMAYABİLİR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Örnek Köy Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Seymen’de çalışmaların iki yıldır başlatılmamasını eleştiren Başkan Volkan Yılmaz, “Sayın İmamoğlu kırsalı desteklemek adına Örnek Köy diye bir projeden bahsetti ve bu Örnek Köy Projesi kapsamında Pendik Göçbeyli ve Silivri’nin Seymen Köyü pilot bölge olarak seçildi. Lakin aradan iki yıl geçmesine bu proje ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmesine, saha gezilerinin yapılmasına rağmen şu ana kadar atılmış müspet bir adım, başlanmış bir yatırım söz konusu olmadı. En son Bulgar Ortodoks Kilisesi olan, cami olarak kullanılan ve Silivri Belediyesinin mülkiyetinde olan tarihi mekânın tahsisini istediniz ve biz hiç düşünmeden yine cami olarak kullanılmak şartıyla kilisenin restorasyonu için size Silivri Belediyesi Meclisi olarak yetki verdik. Geçtiğimiz günlerde Seymen’deki kadınlarımızla bir kahvaltıda bir araya geldik. Ekrem Bey’in Örnek Köy Projesi ile ilgili açıklamaları Seymen’de doğal olarak büyük bir beklentiye sebep olmuş. Seymen’i ve hatta Seymen’in nerede olduğunu belki bilmiyorsunuzdur. Seymen; İSTAÇ’ın katı atık depolama merkezinin kötü kokusundan, araç trafiğinden ve daha birçok negatif etkisinden olumsuz etkilenen bir köy. Yani hizmette pozitif ayrımcılığı sonuna kadar hak eden bir mahallemiz, bir köyümüz. Burada Örnek Köy Projesi kapsamındaki çalışmaların başlatılması adına Sayın İmamoğlu’na ve CHP Grubuna üç ay süre veriyorum. Eğer bu projeye başlamazsanız Silivri Belediyesi eliyle orada yapmamız gereken yatırımlara biz başlayacağız. Seçim yaklaşıyor sizi bekleyemem. Ekrem Bey’in aklı ve fikri İstanbul’da olmayabilir ama benim aklım da fikrim de zikrim de Silivri’de. Benim aklım İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözme yönündedir.” ifadelerini kullandı.

“SOKAK HAYVANLARI İÇİN DOĞAL YAŞAM HAYVAN PARKLARI YAPILMALI”

İlçe belediye başkanlarının sokak hayvanları konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getiren Başkan Yılmaz, “Özellikle son günlerde vatandaşlarımız ya da çocuklarımızın sokak hayvanları ve yasak ırklı hayvanlar ile yaşadığı üzücü olaylar meydana geliyor. Mevcut hayvan yasası ile en zorlanan kişiler hiç şüphe yok ki ilçe belediye başkanlarıdır. Silivri’nin bazı köylerinde insandan çok sokak köpeği ve sokak kedisi bulunuyor. Bunun nedeni bazı ilçelerde toplanan köpeklerin, kedilerin kamyonlara veya tırlara konularak Çatalca’ya, Şile’ye, Arnavutköy’e, Silivri’ye bırakılmasıdır. Biz ilçeler, Büyükşehir, İl Tarım Müdürlüğü ve Valilik olarak bu konuyla ilgili topyekun mücadele vermezsek 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok daha büyük problemler İstanbul’u bekliyor olacaktır. Benim önerim; tel örgülerle çevrili bir alanda içerisinde göletlerin, ormanın, büyük geniş arazilerin olduğu, tam donanımlı bir hayvan hastanesinin yer aldığı, yine hayvan sahiplendirmem hizmetlerinin ve verildiği Doğal Yaşam Hayvan Parklarının kurulmasıdır. İki yıldır söyleye söyleye dilimde tüy bitti ancak maalesef İBB bu konuda herhangi bir projeyi hayata geçirmekte ısrar ediyor.” diye konuştu.