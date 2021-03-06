Başkan Yılmaz Depremle Mücadele Çalışmalarını Anlattı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle depremle mücadele çalışmalarını anlattı. 2 yılda atılan adımları, uygulamaya konan proje ve faaliyetleri 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısı 2.birleşimi sonrasında kamuoyu ile paylaşan Başkan Yılmaz, “Afetlere dirençli bir Silivri için çalışıyoruz” mesajı verdi.

Deprem sunumunu “Afet Riskli Alanlar ve Kentsel Dönüşüm”, “Afet Koordinasyon Merkezi” ve “Afetlere Hazırlık Faaliyetleri” başlıkları altında gerçekleştiren Yılmaz, bilimsel verilerle elde edilen sonuçların afetle mücadelede yol haritasını oluşturduğunu vurguladı.

Silivri’nin geçmişte birçok kez afete maruz kalmasına rağmen geçmiş dönemlerde hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Başkan Yılmaz, özellikle Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin 1 yıl içerisinde hazırlandığını söyleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onay aşamasında olduğunu kaydetti. Diğer yandan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamındaki çalışmaları paylaşan Yılmaz, vatandaş müracaatları ile 242 riskli yapının yıkıldığını söyledi. Yılmaz, konuşmasında SİYTAŞ ile Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin amaç ve hedeflerini de aktararak, kararlı bir mücadele sürdürdüklerinin altını çizdi.

“İLÇE GENELİNDEKİ YAPILARIN YÜZDE 36’SI AFET RİSKİ TAŞIYOR”

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlık sürecinde Silivri’de bulunan 69.185 adet yapının yerinde incelendiğini söyleyen Başkan Yılmaz, bu yapılardan 1.273’ünün 1980 yılı öncesinde inşa edildiğini, 26.214 adedinin 1980-2000 yılları arasında yapıldığını, 41.698’inin ise 2000 yılı sonrasında inşa edildiğini açıkladı.

Bu sonuçlarla birlikte ilçenin zemin etütlerinin de çıkarıldığını dile getiren Yılmaz, afet risklerinin değerlendirilerek “Yerleşilebilirlik Analizi” oluşturulduğunu söyledi.

Alüvyonlu araziler ve heyelan sahalarında yapılan tespitler sonucunda 9.455 yapının bu zeminler üzerine kurulu olmasının riskine dikkat çeken Yılmaz, taşkın alanlar üzerine inşa edildiği için büyük risk taşıdığını anlattı. Yüzde vererek sözlerini sürdüren Yılmaz, “Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, ilçe genelindeki yapıların %36’sının olası afet riski taşıdığı tespit edilmiştir.” diye konuştu. Bu risklerin bina yapım yılı, kat adedi, deprem bölgesi ve zemin koşulları değerlendirilerek belirlendiği bilgisini ekledi.

“5.650 HEKTAR ALAN JEOLOJİK ETÜTLERİ YAPILMADAN İMARA AÇILMIŞ”

Silivri’de zemin etütleri yapılmadan imara açılan alan sayısını da kamuoyuna duyuran Başkan Yılmaz, “Burası çok önemli.” dediği konuşmasında, “Silivri’de 14.000 hektar alanımız var. Yani yapı yapılabilir alanımız demek. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama 5.650 hektarlık alanda hiçbir zemin etüdü yapılmadan imar izinleri verilmiş. Değirmenköy İsmetpaşa ve Fevzipaşa ile Gümüşyaka mahallelerimizde 3.100 hektar, Ortaköy ve Selimpaşa mahallelerimizde ise 2.550 hektar. Bu alanlar hiçbir jeolojik etüt yapılmadan imara açılmış demektir.” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında yapılanları ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın müracaatları ile belediyemize gelerek işlemleri yapılan 242 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi. Riskli yapı onayı yapılan ancak işlem süreçleri devam eden yapı sayısı ise 51 adettir. Diğer yandan 26 Eylül 2019 Silivri depreminden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilçemizde 60 binanın ön hasar tespiti yapılmıştır. Bu binalarla ilgili belediyemizce tebligatlandırma, bilgilendirme ve karot alma çalışmalarımız sürmektedir. Bina sahiplerince riskli yapı dosyası hazırlatılan yapı 20’dir. Belediyemizce hazırlanan 12, ikinci etap işlemleri devam eden 23 yapı bulunmaktadır. Aynı şekilde Nisan 2019 tarihinden itibaren İmar Kanunu 39. Maddesine istinaden tespiti yapılan 97 adet yapıdan, 26’sı tescilli olduğu için yıkılamamıştır. 16 binada güvenlik tedbirleri alınırken, 47 binanın yıkımı belediyemizce gerçekleştirilmiştir. 8 yapının ise işlemleri devam etmektedir.”

“SİYTAŞ KENSTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK”

Silivri Belediyesi bünyesinde kurulan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SİYTAŞ) ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’deki kentsel dönüşüm ve binaların yenilenmesi noktasında öncü ve örnek olması amacı ile SİYTAŞ’ı kurduk. Kentsel dönüşümü ilk başlattığımız 7 bloktan oluşan Varnalı Konutlarının yıkımını SİYTAŞ marifeti ile gerçekleştirdik. Sözleşme görüşmelerimiz devam etmektedir. SİYTAŞ, Silivri’de kentsel dönüşümün öncüsü olacak.” dedi.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ÜS MEKEZİ OLDU”

Yaptığı sunumda, Silivri’de ilk olma özelliği taşıyan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile ilgili de konuşan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklarla hızlı ve etkin mücadele etmek amacıyla bu merkezi kurduk. K9 arama köpeği, eğitmen, asayiş ve güvenlik, enkaz kaldırma ve arama kurtarma timlerinden oluşan 100 kişilik ekip afetlere hazır olacak şekilde görevlendirildi. 700 metrekare alan üzerine kurulu merkez üst yönetim kriz odası, haber merkezi, teçhizat odası, yatakhane, arşiv ve gözlem kriz merkezi, hasar tespit ve enkaz kaldırma birimi, trafik ve asayiş birimi, bilgi yönetim birimi ve tahliye birimlerinden oluşmaktadır. İçerisinde jeneratör, canlı yayın ekranları, hidroforlu yangın söndürme sistemi ve arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu tam donanımlı S.A.K. aracımız hazırlık aşamasındadır. 9 farklı araç ve çok sayıda teçhizat hazırda bekletilmektedir. Ayrıca aldıkları eğitimlerle Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde profesyonel olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılma kabiliyetine sahip olan ekiplerimiz, Eğitici Eğitmeni belgelerini de alarak afet bilinci ve farkındalık eğitimlerine 10 Ocak 2021 itibarıyla başlamıştır. Bugüne kadar 5000 eğitim verilmiştir. Silivri’de bulunan STK'lar, fabrikalar, siteler, AVM'ler ve kamu kurumlarında eğitim planlaması yapılmış ve 2021 yılında 15 bin kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.”

“SİLİVRİ SAK BİNASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ”

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısına katıldıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen ve afetlere hazırlık konularının ele alındığı İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısına katılım sağladık. Toplantıda, Silivri Arama Kurtarma (SAK) binamız örnek gösterildi.” dedi. 2019 yılında organize edilen deprem panelini, Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimleri, sosyal medya ve reklam alanlarından yapılan duyurulardan bahsederek konuşmasını tamamlayan Başkan Yılmaz, el birliği ile afetlere hazır olacaklarını söyleyerek sunumunu bitirdi.