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Başkan Yılmaz “Hasar tespit çalışmalarına başlandı”

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bugün yaşanan lodos sebebiyle İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ile birlikte ilçe genelindeki lodosun vermiş olduğu hasar ve gelişmeleri Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon merkezinde takip etti. Zabıta müdürü Uğur Tozlu’dan bilgi aldı.

Başkan Yılmaz “Hasar tespit çalışmalarına başlandı”
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Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Yılmaz “Kıymetli hemşehrilerim öncelikle hepimize geçmiş olsun. Belediyemiz, ilçe jandarma ve ilçe emniyet olmak üzere 307 personel ve 89 araç ile sahadayız. Kuvvetli fırtınaya bağlı olarak meydana gelen 247 olaya müdahale edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. 2 vatandaşımız hafif derecede yaralanmıştır. Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan ile Afet Koordinasyon Merkezimizdeyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza kiremit düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ediyorum. Acil durumlarda 444 20 47 numaralı telefondan Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz ” ifadelerini kullandı.

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