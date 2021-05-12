Başkan Yılmaz Hemşireleri Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde büyük bir özveri ile çalışan hemşireleri 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde yalnız bırakmadı. Silivri Devlet Hastanesini ziyaret eden Başkan Yılmaz, hemşirelere görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına yapılan ziyaretlerde ise; hemşirelerin günü ve bayramı çiçekler eşliğinde kutlandı. Hemşirelere, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileten ekipler, görevlerinde başarılar diledi. Hemşireler kendilerini bu zor dönemde unutmayan Başkan Volkan Yılmaz’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.