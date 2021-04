Başkan Yılmaz "Hodri Meydan!"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 8 Nisan 2020 – 8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan hizmetleri kamuoyu ile paylaşmak üzere “Silivri’ye Hizmette 2’nci Yıl Basın Toplantısı” düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerle buluşan Başkan Yılmaz, kendisine yöneltilen “Belediye kendi çöpünü kendisi toplayarak ne kadar tasarruf etti.” sorusunu rakamlar üzerinden, detaylı bir şekilde yanıtladı. Belediyenin tüm temizlik işlerinde önceki ve şimdiki dönem harcamalarını karşılaştıran Başkan Yılmaz, “Öncelikle belirtmek istiyorum ki; ben önceki dönemin inciğiyle, boncuğuyla uğraşarak onları deşifre etmek istemiyorum. Ama sosyal belediyecilik yaptığını iddia eden kişilerin aslında bunu yapmadıklarını, belediyenin kaynakları ve imkânlarıyla işin kolayına kaçtıklarını göstermek gerekiyor. En önemlisi de, bir liralık işi müteahhitlere ihale ederek üç liraya, beş liraya yaptırdıklarını açıkça ifade ediyorum. Benim için kamuoyu vicdanı çok önemli. Bazen kâğıt üzerinde her şeyin normal olduğu ama kamuoyunun vicdanının kanadığı yaralar vardır. Onların da birçoğunu Silivri Belediyesinin önceki döneminde görüyoruz. Ancak benim başkanlığım döneminde böyle bir şeyi kimse göremeyecek.” dedi.

“RAKAMLARI ÇARPITMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Temizlik İşleri Müdürlüğü giderleri içerisinde yer alan; personel maaşları, ihale ilanı, çöp konteyner sistemleri ve malzeme alımı, sarf malzemesi ve zirai ilaç alım harcamalarını ekrana yansıtarak gösteren Başkan Yılmaz, “Son meclis toplantısında; muhalefet sıralarındaki arkadaşlar, çöp toplama maliyeti rakamlarını çarptırarak bir yere varabileceklerini düşündüler. Yayınladığımız faaliyet raporunu gelişi güzel okuyarak, hiçbir araştırma yapmadan, analitik değerlendirmede bulunmadan resmen kendilerini uçurumdan aşağıya yuvarladılar. Şimdi onların anlayacağı bir şekilde, ilkokul çocuğuna anlatır gibi tablolar üzerinden detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben, göreve geldiğim günden bu yana müteahhitlere ihale edilen harcamaları dile getirdim. Temizlik İşleri Müdürlüğünün giderleri, sabit gider kalemleri olduğu için bunların hiçbirini ifade etmedim.” diyerek, önceki dönem ve kendi dönemlerine ait genel gider harcamalarının detaylarını aktardı.

“MUHALEFETE HODRİ MEYDAN DİYORUM”

Geçmişte yapılan çöp toplama ihalelerinin rakamları üzerinden açıklamalarını sürdüren Başkan Yılmaz, “2018 yılında bir müteahhide, sadece 52 tane aracın kiralama bedeli olarak; belediyenin kasasından yaklaşık 18 milyon lira ödenmiş. Ben 2019 yılında göreve geldiğimde; yine yaklaşık 18 milyon liralık bir çöp ihalesini kucağımda buldum. Yılın son 5 ayında; ihaleyi alan müteahhidin araçlarına el koyarak; kira ödemeden, bedelsiz bir şekilde bu ihaleyi bitirdim. Ben çöpü kendim toplayacağım dediğimde; bana en yakın arkadaşlarım bile niye riske giriyorsun, ihale var, ödemeni yap devam et dediler. Çöp dağları oluşur, çöpü toplayamazsın, başkanlığın başlamadan biter, çöpü toplayamayan bir belediye başkanı algısını da silemezsin gibi ifadeler kullandılar. Tüm söylenenlere rağmen 2020 yılının başında ihaleyi yapmadık. Tek kuruş kredi kullanmadan, tek kuruş faiz ödemeden, 45 tane aracı belediyeye hibe olarak kazandırdık. Bu araçların yakıt gideri 2.764.190.02 TL, tamir gideri 650.247.92 TL ve lastik gideri 245.230.13 TL. Silivri Ceza İnfaz Kurumunun atıklarıyla ilgili Adalet Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma gereği kasamıza 152.000 TL girdi. Gelir ve giderleri topladığımızda biz çöp toplama işinin maliyetini KDV dâhil 4.139.048.32 TL’ye kadar indirdik. Yani biz, önceki yönetimin 18 milyon liraya yaptığı çöp toplama işinin maliyetini yaklaşık 4 milyona düşürdük. Bu sayede; 5 yıl içinde toplam 60 milyon lira çöpe gitmeyecek. Bu para Silivri’nin çocukları ve geleceği için harcanacak. Be iş bilmezler, be dersini çalışmazlar! Rakamları çarpıtarak bana meydan okursanız işte böyle sınıfta kalırsınız. Ulusal ya da yerel istediğiniz mecrada bu rakamları tartışalım. Alayınız istediğiniz sayıda gelin, ben tek başıma katılacağım. Buradan hodri meydan diyorum!” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 21:32