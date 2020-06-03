Başkan Yılmaz Kreş Müjdesini Duyurdu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime yönelik çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 0-6 yaş çocukların temel seviye eğitimlerine katkı sunmak ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacı ile başlatılan çalışmalar kapsamında Elginkan Vakfı ile işbirliği yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi 2029 ada 5 parselde yer alan mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 2675 m2’lik alanda modern bir Kreş ve Anaokulu inşa edilecek. Elginkan Vakfı tarafından ilçeye kazandırılarak Silivri Belediyesi’nin işleteceği proje için hazırlıklara başlandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ile birlikte yer tahsisi yapılacak proje alanını inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

“SİLİVRİLİ ANNELERE HAYIRLI OLSUN”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, projenin hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayan vakıf ve yöneticilerine teşekkür ederek şunları ifade etti; “Silivri’mizin tüm çocuklarına eşit hizmet ulaştırma konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi, anneler ve çocuklar için kreş yapacağız demiştik. Bu amaçla önemli bir projeye daha başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Gaye Akçen Hanımefendi’nin şahsında Elginkan Vakfı’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanan kreş ve anaokulumuzun Silivrili çalışan annelerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

KREŞ PROJELERİ İÇİN İBB’YE YER TAHSİSLERİ

Diğer yandan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle, Selimpaşa Mahallesi, Gümüşyaka Mahallesi ve Değirmenköy Mahallesi’nde bulunan Silivri Belediyesi’ne ait arazilerin, kreş yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisleri 2019 yılı Aralık ayında gerçekleştirildi. Yeni Mahalle ve Selimpaşa Mahallesi’nde devam eden kreş inşaatlarının kısa bir süre sonra tamamlanması hedefleniyor.