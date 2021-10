Başkan Yılmaz: “Türkiye İlimde ve Fende Geride Kalmamalı”

Silivri Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle, din görevlileri onuruna yemekli bir program düzenledi. Emekli olmuş ve çalışan din görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program yapılan konuşmalar, birlikte yenilen yemek ve yapılan dualar ile devam etti. Silivri Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Müftüsü İsa Sağlam ve din görevlileri katıldı.

SAĞLAM: “BUGÜN İKİ MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞIYORUZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Müftüsü İsa Sağlam, “Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Önce cuma namazına müteakiben açılışını gerçekleştirdiğimiz Saniye-İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii, şimdi de Silivri Belediyesinin din görevlilerimiz için tertip ettiği bu yemek organizasyonu bizleri çok mutlu etti. Ben bu organizasyona ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Tüm cami görevlisi olan, din hizmetlerinde bulunan kardeşlerimize ve hocalarımıza Cenab-ı Allah’tan sağlık afiyet diliyorum.” dedi.

YILMAZ: “TÜRKİYE’NİN İLİM VE FENDE GERİDE KALMASI İSLAM DÜNYASI İÇİN BÜYÜK KAYIP OLUR”

Sağlam’ın ardından bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bugün sanayi bölgemizin ihtiyacı olan çok nezih, çok şık, ecdada ve İslam kültürüne yakışan Saniye-İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camiinin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Din için, İslam için, Ezan-ı Muhammediye için yapılan her hizmetin çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah’tan her birimize hayır hasenat yapacak güç ve maneviyatı ihsan etmesini diliyorum. Camilerimizi daha sosyal, daha kültürel, genç kardeşlerimizin, çocuklarımızın koşarak gideceği bir yer haline getirmek adına cami hocalarımıza, imamlarımıza, müezzinlerimize, Kuran Kursu hocalarımıza büyük görev düşüyor. Çünkü dünya ilim, fen ve teknikle hızla ileriye giderken bizim ona ayak uydurmamız ülkemiz için oldukça önemli. Türkiye’nin bu anlamda geride kalması İslam dünyası için büyük bir kayıp olur. Silivri Belediyesi olarak proje bazında yapacağınız her türlü faaliyette sizlerin yanınızda olacağımıza buradan söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor; hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “DİN GÖREVLİLERİMİZLE BİR ARADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da yemekte yaptığı konuşmada, “Bugün cuma namazını Silivrili hemşehrilerimizin katkılarıyla yapılan güzel bir camide, güzel bir ortamda eda etme fırsatı bulduk. Silivri’mizde buna benzer yapılan daha nice camilerimiz olacak. Başkanımız Volkan Yılmaz bu noktada önemli desteklerde bulunuyor. Müftümüz de bu projeleri yakından takip ediyor. Bizler de hangi noktada destek olabilirsek bu işin içinde olacağız. Din görevlilerimiz ile bugün bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile akşam yemeğini organize eden Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum.” dedi.