Başkan Yılmaz’dan Hayırseverlere Teşekkür

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverler tarafından Silivri Gıda Bankasına yapılan yardımlar devam ediyor. Geride kalan hafta içerisinde Özkanlılar Petrol’den 1 ton nohut, Antalya Yağ Firması Sahibi Hüseyin Toksoylu’dan 1000 teneke yağ, Kotil Vakfı’ndan 100 paket erzak kolisi, Silivri minibüsçü esnafları ve iş insanı Ercan Karaman tarafından kuru gıda bağışında bulunuldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olan hayırseverlere örnek davranışlardan dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Silivri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak sosyal belediyecilik gereği ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyoruz.” dedi. Başkan Yılmaz, çalışmalardan kısaca bahsederek şunları söyledi: “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığı ile belediyemize ait arazilerde ürettiğimiz ürünler başta olmak üzere hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ile her ay düzenli olarak Gıda Bankamızdan ihtiyaç sahibi 4 bin 800 aileye yardım yapıyoruz. Göreve geldiğimizde tamamen düzensiz, dağınık ve kontrolsüz olarak bulduğumuz Gıda Bankamızı daha işlevsel ve şeffaf hale getirmek adına market ve depo bölümlerini yeniledik. Sisteme kayıtlı ihtiyaç sahibi aileleri güncelleyerek hanelerine ‘Mutlu Kart’ tanımladık. Yeni bir yazılımla hayırseverlerimiz, yaptıkları yardımın nereye, kime, nasıl ve ne zaman ulaştığını rahatlıkla takip edebiliyorlar. Böylelikle Gıda Bankasını şeffaf ve denetlenebilir bir hale getirdik. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hizmeti yaparken ihtiyaç sahiplerine destek olan çok kıymetli bağışçılarımız var. Bütün hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla daha güçlü olduğumuzu belirtmek istiyorum.”