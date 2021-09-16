Başkan Yılmaz’dan İBB’ye: “Uçkunla Mücadele Edemeyecekseniz Görevi Devredin”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2021 yılı Eylül ayı toplantısının 1. birleşiminde söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın gündeminde, yaz dönemi boyunca vatandaşları huzursuz eden uçkun sorunu vardı. İBB’nin uçkunla mücadelede sınıfta kaldığını ifade eden Yılmaz, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı çağrıyı yineleyerek, Büyükşehir Belediyesinin görevi ilçe belediyelerine devretmesi gerektiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021, 12:40

İBB Meclisi Eylül ayı toplantısında yaptığı konuşmada uçkunla mücadele sorununa değinen Başkan Yılmaz, “Bütün bir yaz dönemini özellikle ormanı, göleti, deresi ve hayvancılığı olan ilçelerde uçkunla mücadele konusunda yaşadığımız sıkıntılarla geçirdik. Belediye başkanları bu dönemde belediyelerine gelen şikâyet telefonları ve dilekçelerini incelediğinde birçoğunun uçkunla mücadele ile ilgili gelen şikâyetler olduğunu göreceklerdir. Bize gelen şikâyetlerde vatandaşlarımıza uçkunla mücadele konusunda görev, yetki ve sorumluluğun bize ait olmadığını, elimizde araç, gereç, teçhizat, personel ve kimyasal ilacımızın olmadığını söylesek de meramımızı anlatmakta zorluk çekiyoruz. Vatandaşlarımız haklı olarak bu sorunla Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’nin veya Silivri Belediyesinin ilgilenip ilgilenmediğine değil; sivrisineğin, karasineğin olup olmadığına bakıyor. İBB yönetimi olarak önümüzdeki yıl için de ‘Nasıl olsa bu şikâyetler iki ay, üç ay gelip geçiyor. Biz de bu sistemi devam ettirelim.’ gibi bir şeyi sakın ha düşünmeyin. İstanbul’da çok kıymetli 39 ilçe belediye başkanımız var. Önümüzdeki yıl da uçkunla mücadeleyi yapamayacaksanız gelin bu işi bütçeleriyle beraber ilçe belediyelerine devredin. Bizler de hazırlıklarımıza şimdiden başlayalım. Bu sıkıntıyı bir yıl daha ne belediyelerimizin ne de vatandaşlarımızın yaşamasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.