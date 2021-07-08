Başkan Yılmaz’dan Kurban Bağışı Çağrısı

Silivri Belediyesi ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için “Bağışlarınız hayra dönüşsün” sloganı ile kurban bağışı kampanyası başlattı. Bağış kampanyası ile ilgili bilgi vererek vatandaşlara çağrıda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan, kimsesiz, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her ay ihtiyaç sahibi ailelerimize BizdenSize Sosyal Market aracılığı ile destek oluyoruz. Milli ve manevi bağlarımızın kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramında da ihtiyaç sahibi ailelerimizin hanelerini bereketlendirmek adına kurban bağışı kampanyası başlattık. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, kurban bağışı için açılan hesap numaralarına bağışlarını yapabilirler. İlçemizdeki hayvan yetiştiricilerinden temin edeceğimiz kurbanlıkları kesim alanında oluşturduğumuz hijyenik bir ortamda dini vecibelere uygun bir şekilde vekaletle keseceğiz. Kesim esnasında video kaydı alarak bağışçılarımıza göndereceğiz. Bağışlardan elde ettiğimiz etleri BizdenSize Sosyal Marketimize kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ‘Bağışlarınız hayra dönüşsün’ diyerek Bizden Size Sosyal Marketimize bağış yapmaya davet ediyor, şimdiden kurban bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.

BİZDENSİZE SOSYAL MARKET KURBAN BAĞIŞI HESAP NUMARALARI

Kurban Bedeli: Yurt İçi/Yurt Dışı – 1500 TL

Kurban Bağışlarınızı Aşağıdaki Hesap Numarasından Yapabilirsiniz

Denizbank Silivri Şubesi Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Hesap Adı: Kurban Bağışı

Hesap No: 4020-16665562-355

IBAN No: TR14 0013 4000 0166 6556 2000 05