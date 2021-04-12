Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mübarek Ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı, tüm dünyanın barış ve huzur ortamına erişmesi, insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması bakımından umut ve beklentilerin arttığı bir aydır. Bu ay içerisinde rahmet kapıları sonuna kadar açılır, yeryüzünü bolluk ve bereket kaplar. Yardımlaşma ve dayanışma duyguları güçlenir; olan olmayana el uzatır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, yine Ramazan ayındadır. Bu mübarek ay, inanan herkes için önemli bir fırsattır. Kulluk görevlerimizi büyük bir manevi haz ile yerine getirirken, yaşadığımız zorlu süreci de unutmamak gerekir. Hatırlatmak isterim ki, koronavirüs salgını maddi ve manevi anlamda etkisini sürdürmektedir. Bu yıl da buruk geçireceğimiz ve kısıtlı olarak idrak edeceğimiz Ramazan ayını, önümüzdeki yıllarda daha coşkulu yaşayabilmemiz için kalabalık iftar sofralarından uzak durmalı, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Bu duygularla, milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesi, başta sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisiyle Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”