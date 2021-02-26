Belediye İstiklal Marşı Okuma Yarışması Düzenliyor

Silivri Belediyesi özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadelemizin en önemli simgelerinden birisi olan ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 100. yıl dönümü dolayısı ile “İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması” düzenliyor. Sadece Silivri’de ikamet eden 7-12 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödül verilecek. Yarışamaya katılmak isteyenler İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını okudukları videolarını ad- soyad bilgilerini yazarak 0536 317 54 20 numaralı whatsapp hattına 7 Mart 2021 Pazar günü saat 17.00’ye kadar gönderebilirler.

Yarışma şartnamesini okumak için lütfen tıklayınız: https://www.silivri.bel.tr/sartname_1.pdf