Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle alınan yedi tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması tekrardan başladı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili yayımlamış olduğu genelgede sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını açıkladı.

YENİ BİR KARARA KADAR HER HAFTA SONU UYGULANACAK

Geçen haftada olduğu gibi bu hafta sonu saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu bu uygulama devam edecek.

28 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı tarih ve zaman vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Buna göre kısıtlama saatleri şöyle:

28 Kasım Cumartesi günü 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar

29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar

65 YAŞ VE ÜSTÜ 10.00-13.00 SAATLERİ ARASINDA ÇIKABİLECEK

Tüm kentlerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), arasında çıkabilecekler.20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

AVM VE MARKETLER 10.00'DA AÇILACAK

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verebilecekler.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 19:17