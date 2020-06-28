Dikkat! Haftaya kesintilerle başlıyoruz

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bakım-Onarım ve Şube Bağlantısı sebepleriyle Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Yapılacak olan kesintilerden etkilenecek olan bölgeler haberimizin detayında…