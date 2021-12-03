Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Silivri Belediyesi ve hayırseverler iş birliği ile ilçeye kazandırılan sağlık kurumlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan karot testlerinin ardından deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve risk barındırması nedeniyle yıkılan belediye ek hizmet binasındaki 50. Yıl Sağlık Ocağı yeni yerinde ve “Dr. Cemal Kozanoğlu” olarak yeni ismiyle hizmete başladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın gayretleriyle trampa yöntemi ile belediye bünyesine kazandırılan 480 metrekare alan üzerine modern bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edildi. E-5 yan yol üzeri Bölge Trafik İstasyonu yanında inşa edilen ASM içerisinde; tıbbi müdahale odası, gebe ve bebek izlem odaları, kan alma ve aşı odası, tıbbi malzeme odası ve beş adet muayene odası bulunuyor. Günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern, şık ve fonksiyonel tasarımı ile dikkat çeken Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezinde beş hekim ile vatandaşlara hizmet veriliyor.

GÜR: “BAŞKAN YILMAZ’IN YOĞUN ÇABALARINI İZLİYOR VE TAKDİR EDİYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Aile Hekimi Dr. Veli Hür, “Uzun uğraşlar ve yoğun bir çaba sonucu inşaatı tamamlanan aile sağlığı merkezimizin açılış töreni için bir aradayız. Aile sağlığı merkezimizin arsasının temini ve binanın inşası ile ilgili göstermiş olduğu yoğun çabalardan dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca halkın sağlık hizmetlerine erişimi ve daha iyi hizmet alması konusundaki yoğun çabalarını izliyor ve takdir ediyoruz. Ben, Silivri’ye sağlık alanında çok değerli hizmetleri olan Dr. Cemal Kozanoğlu’nu ve aile sağlığı merkezimize büyük yardımları bulunan merhume Müjgan Göçmen ve merhum Seyfettin Göçmen’i rahmetle anıyorum. Aile sağlığı merkezimizin Silivri’ye hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SELAMİ DEĞİRMENCİ: “BAŞKAN YILMAZ’IN TESİSE KOZANOĞLU’NUN İSMİNİ VERMESİ BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Dr. Veli Hür’ün ardından kürsüye gelen geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı ve Dr. Cemal Kozanoğlu’nun damadı Selami Değirmenci, “Rahmetli Cemal Kozanoğlu çok uzun yıllar zaman zaman tek, zaman zaman iki doktor olarak tüm köyleri ile birlikte Silivri’ye çok büyük hizmetler verdi. Onun çalışma saati diye bir şeyi yoktu, 24 saat görev yapan bir insandı. İnsanlara adeta kendini adamıştı. Üstelik o sadece bir sağlık personeli değildi. Silivri’de bir dönem köy çocuklarının eğitim alabilmesi Dr. Cemal Kozanoğlu ve arkadaşlarının sayesinde olmuştur. Silivri’de yaptırdığı yatılı yer ile köylerden gelen 150 öğrenciyi burada barındırarak o çocukların bu bölgede eğitim görmesine büyük katkı sunmuştur. Yine o dönemlerde ortaokulda hangi derste öğretmen eksik olsa o derse girmiş ve öğrencilere eğitim vermişti. Cemal Kozanoğlu aynı zamanda bir Silivri aşığıydı. Yaklaşık 40 yıl boyunca, yaşamının sonuna kadar Silivri ile ilgili araştırmaları devam etti. Bununla ilgili yazdığı kitabı da görev yaptığımız dönemde Silivri Belediyesi olarak baskıya vermiştik. Cemal Kozanoğlu’nu yaşatmak adına Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın bu tesise onun adını vermesi hem Kozanoğlu ailesini hem de bizleri olağanüstü mutlu etti. Belediye Başkanımıza ve çok değerli meclis üyelerine bu karardan dolayı teşekkür ediyor, aile sağlığı merkezinin Silivri halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “SİLİVRİ’DE KÜLTÜRDEN SANATA, EĞİTİMDEN SPORA BİRÇOK HİZMET YAPILIYOR”

Törende yaptığı konuşmada Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezinin yapım aşamasıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki inşa etmiş olduğumuz bu sağlık ocağının yapımı hiç kolay olmadı. Çünkü Piri Mehmet Paşa Mahallemizde depreme karşı yapılan incelemeler neticesinde yıkılması gereken ve tebligatları yapılan 50. Yıl Sağlık Ocağının yerine bir sağlık ocağı yapabileceğimiz alan bulmakta zorlandık. En sonunda burayı Çeltik’te yaşayan Aldemir ailesinden takas yöntemi ile belediyemizin bünyesine kazandırdık. Ben Aldemir ailesine, bize göstermiş oldukları anlayış için teşekkür ediyorum. Kültürden sanata, eğitimden spora Silivri’de artık birçok hizmet gönüllüler, sponsorlar ve hayırseverler tarafından yapılıyor. Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezi de yine hayırseverlerin desteği ile ilçemize kazandırıldı ve Silivri Belediyesinin kasasından tek kuruş çıkmadı. Tek iklimin hoşgörü iklimi olduğu; aynı zamanda vefanın, vefa duygusunun da yaşatıldığı bir şehir Silivri. Bu nedenle aile sağlığı merkezimize Silivri’de sağlık, eğitim ve kültür alanında çok önemli hizmetler vermiş, kentin tarihi miraslarının ortaya çıkarılması konusunda da kıymetli çalışmalara imza atmış Dr. Cemal Kozanoğlu’nun ismini vermeyi uygun gördük. Sayın Kozanoğlu bizim aile doktorumuzdu aynı zamanda. Hatırlıyorum çocukluk dönemimde ne zaman kapısını çalsak hiç kibir yapmadan, alçakgönüllü bir şekilde bizleri karşılardı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Sayın Kozanoğlu’nun Silivri’nin tarihi ve kültürü ile ilgili yazmış olduğu ve daha önce geçmiş dönem Belediye Başkanı Selami Değirmenci tarafından baskısı yapılan ‘Her Yönüyle Silivri’ kitabının, Silivri’nin kültür ve tarihi mirası arasındaki yerini koruması için orijinal hali ile belediyemiz tarafından tekrar basılacağının müjdesini de buradan vermek istiyorum.” dedi.

YILMAZ: “İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ADRES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasına Silivri’de sağlık alanında yapılan yatırımlarla ilgili devam eden Volkan Yılmaz, “Bugün Silivri’nin kalbinde, merkezindeyiz ama biz Sayalar Mahallesi’nde de, Kurfallı Mahallesi’nde de, ilçemizin en uzak köylerinde de sağlık yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bütüncül bir anlayışla hizmet ettiğimiz Silivri’ye bugüne kadar 3 adet sağlık ocağı, 3 adet sağlık evi kazandırdık. Ayrıca ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm sağlık evlerini yeniledik. 2 adet 112 acil servis istasyonunu bitirip Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Silivri’de 5.000 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde; verem savaş dispanseri, 11 hekimli sağlık ocağı, 112 acil servis istasyonu ve sağlıklı yaşam merkezinin olacağı İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ihalesi de inşallah bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Ben bu hizmet nedeniyle Sağlık Bakanlığımıza ve hükümetimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Daha önce uzak köylerdeki hastalarımıza hizmet edebilmek adına 1 adet hibe ambulans almıştık. Önümüzdeki yıl ocak ayı bitmeden iki tane daha tam donanımlı 112 acil ambulansın hibesinin görüşmesini ve kararını belediye meclisimizde alacağız. Şimdiden Silivri’mize hayırlı olsun diyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezimizin hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar pek çok alanda yaptığımız hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Silivri Belediyesi olarak; kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

TOĞAN: “HÜKÜMETİMİZ VE SİLİVRİ BELEDİYESİ İLÇEDE ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYOR”

İlçede merkezi hükümet ve Silivri Belediyesinin çalışmaları ile çok önemli projeler gerçekleştirildiğini vurgulayan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri’mizde hükümetimiz ve yerel yönetimimiz sağlıktan eğitime, ulaşımdan diğer alanlara kadar çok önemli projeler hayata geçiriyor. 5.000 metrekare alan içerisinde inşa edilecek İlçe Sağlık Müdürlüğü binamızın ihalesi bu ay içerisinde yapılacak. Yine belediyemiz tarafından Silivri’nin en uzak mahallelerinde 112 istasyonları, sağlık merkezleri inşa edilmeye devam ediyor. Buraların da açılışını inşallah yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Ben buradan Dr. Cemal Kozanoğlu’nu da rahmetle anmak istiyorum. Silivri’de öyle bir iz bırakmış, öyle çok sevilmiş ki buradaki heyetin tamamının gönlünde bir muhabbet, bir geçerlilik bırakmış. Mekânı cennet olsun. Böylesine sevilmek, böylesine halkın gönlünde yer tutmak hepimize nasip olur inşallah. Ben tekrar, bu sağlık tesisinin yapımında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz olmak üzere hayırseverlerimize ve tüm katkı sağlayanlara emekleri, gayretleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Merkezimizin sağlık ordumuza, Silivrili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Açılış törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmiş dönem belediye başkanı Selami Değirmenci, merhum Dr.Cemal Kozanoğlu’nun oğlu Kemal Kozanoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, sağlık kuruluşları temsilcileri, aile sağlığı merkezinin doktorları ve çalışanları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezi, konuşmaların ardından yapılan toplu kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Açılışın ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ilçe protokolü aile sağlığı merkezini gezdi. Tören yapılan fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 23:03