Elektrik kesintileri devam edecek

29 MART 2021 PAZARTESİ

ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, BAŞKUMANDAN, HACI YILMAZ, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, MUHTEREM, MUKADDES, MUZAFFER, MÜBAREK, MİLLİ ŞAİR, SEBAT, YUNUS sk bölgelerinde 29/03/2021 10:00:00 - 29/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 MART 2021 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk bölgelerinde 30/03/2021 01:00:00 - 30/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ZAHİRE ÇIKMAZI sk / KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA, SİLİVRİ sk / SELİMPAŞA mah 2081., 3051., 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3289., 3290., 3292., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3307., 3308., 3310., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3351., 3352., 3354., 3360., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3386., 3388., 3390., 3391., 3392., 3393., 3394. ÇIKMAZ, 3395. ÇIKMAZ, 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3412., 3413., 3414., 3415. ÇIKMAZ, 3416. bölgelerinde 30/03/2021 01:00:00 - 30/03/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DEFNE, GÖKÇAY, GİZEM, HİLAL, KELTEPE, KUMSAL, MANOLYA, NİDA, OĞUZ, SARMAŞIK, SARP, SİMGE, YAKUT, ÇETİN EMEÇ, İNAN sk bölgelerinde 30/03/2021 03:00:00 - 30/03/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ALİBEY, AYAZMA, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk bölgelerinde 30/03/2021 09:00:00 - 30/03/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, BAŞKUMANDAN, HACI YILMAZ, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, MUHTEREM, MUKADDES, MUZAFFER, MÜBAREK, MİLLİ ŞAİR, SEBAT, YUNUS sk bölgelerinde 30/03/2021 10:00:00 - 30/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 MART 2021 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 31/03/2021 01:00:00 - 31/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah FİYONK, HÜKÜMDAR, TURALLAR, YAVUZCAN, İSTANBUL, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 31/03/2021 01:00:00 - 31/03/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME sk bölgelerinde 31/03/2021 04:00:00 - 31/03/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MERA, MODERN, MİLLET BAHÇE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -AKÖREN mah sk bölgelerinde 31/03/2021 09:00:00 - 31/03/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah BAŞKUMANDAN, ERGÜN, METİN, MUTEBER, MUTLU, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEZER, VATAN, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/03/2021 10:00:00 - 31/03/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.