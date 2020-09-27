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Elektrik kesintilerine dikkat !

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yatırım çalışmaları, bakım onarım ve Kapsamlı havai hat bakımı sebebiyle Silivri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler ve kesinti detayları haberimizde…

Elektrik kesintilerine dikkat !

28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI.MEZBAHA sk bölgelerinde 28/09/2020 09:30:00 - 28/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 EYLÜL 2020 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 EYLÜL  2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALİMAN, BAĞLARBAŞI, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, EMİR KÜLAL, GÜRSEL, HANİCE, HERKÜL, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, OYALI, SAĞLIK, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 30/09/2020 09:00:00 - 30/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 30/09/2020 09:30:00 - 30/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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