Elektrik kesintilerine dikkat !

28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 28/09/2020 09:00:00 - 28/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI.MEZBAHA sk bölgelerinde 28/09/2020 09:30:00 - 28/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 EYLÜL 2020 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 29/09/2020 09:00:00 - 29/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALİMAN, BAĞLARBAŞI, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, EMİR KÜLAL, GÜRSEL, HANİCE, HERKÜL, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, OYALI, SAĞLIK, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 30/09/2020 09:00:00 - 30/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 30/09/2020 09:30:00 - 30/09/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.