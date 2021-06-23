Elektrik kesintilerine dikkat

24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DALYAN, FUAT ONAT, KUMSAL, MARTI, MEHTAP, MERCAN, POLİGON, YAKAMOZ, YILDIZ, YUNUS sk bölgelerinde 24/06/2021 01:00:00 - 24/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKİDE, DOSTLAR, DÜNYA, MURAT, MURAT SUYU, TOPRAK, VAKIF, ZAFER, ÇETİN EMEÇ, İMGE, ŞEKER sk bölgelerinde 24/06/2021 04:00:00 - 24/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, TERAKKİ, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 24/06/2021 09:00:00 - 24/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BEŞER ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 24/06/2021 10:00:00 - 24/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 HAZİRAN 2021 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah REHBER, ŞENAY sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 25/06/2021 04:00:00 - 25/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, SAKARYA, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİM, DİKMEN, ERİK, VİLLAKENT, YOLDAŞ, ZİLAN, ÇEMEN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.